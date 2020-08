귀한 몸 드라이브 인 지식산업센터가 ‘김포 한강 듀클래스’가 뜬다!

다주택자 세금강화, 주택임대사업자 혜택 폐지로 투자 매력 떨어진 아파트

‘김포 한강 듀클래스’ 등 유망 지식산업센터 몸값 상승 중



입주사들의 만족도를 최우선으로 생각하는 특화 설계를 갖춘 지식산업센터가 수요자들에게 각광받고 있다.

최근 주택시장에 대한 규제강화의 반사효과로 수도권을 중심으로 지식산업센터가 수익형 부동산 투자 블루칩으로 떠오른 가운데, 특화설계를 갖춘 지식산업센터일수록 탄탄한 실수요(기업)를 바탕으로 임차 시 높은 수익률을 거둘 수 있어 투자가치까지 높다고 평가됨에 따라서다.

특히 최근 가장 각광받는 특화설계로는 ‘드라이브 인 시스템’을 꼽을 수 있다. ‘드라이브 인 시스템’란 차량이 주차장만이 아니라 개별 층이나 호실 바로 앞까지 진출입이 가능하도록 설계한 것을 말한다.

물류 이동이 많은 제조 및 유통 관련업체들에게는 지상이나 지하 주차장까지 추가로 이동해야 하는 불편을 덜고, 직접적인 편의성 증대에 유리한 시스템인 만큼 보다 다양한 업종을 수용할 수 있다는 점에서 지식산업센터의 가치를 높인다고 평가 받고 있다.

이 가운데, 경기 김포한강신도시에서 지역 내 최초의 드라이브 인 시스템을 갖춘 지식산업센터가 분양을 앞둬 투자자들의 관심이 집중되고 있다. 경기도 김포시 구래동 6877-5 일대(김포한강신도시 자족시설 MS-13-1블럭)에 공급되는 ‘김포 한강 듀클래스’가 주인공이다.

‘김포 한강 듀클래스’는 지하 2층~지상 15층 연면적 11만2,676㎡(3만4,000여 평) 규모며, 지식산업센터 798실과 근린생활시설 60실 등 총 858실로 구성된다. 특히 입주사들의 만족도를 높여줄 다양한 특화설계와 상징성을 갖춘 규모까지 다방면에서 일대를 대표할 랜드마크로 손색이 없다는 평가다.

일단 단지는 한강신도시 유일의 드라이브 인 시스템이 돋보인다. 지상 2~8층은 2.5톤~5톤까지 대형 화물차량도 진출입이 가능한 드라이브 인 설계가 적용되는 것. 또한 5.5m의 높은 층고 설계로 복층형 등 입주사의 선택에 따라 다양하게 활용할 수 있고, 전 호실 360도 조망이 가능하며, 호실에 따라 1.5평~4평 상당 서비스 면적(발코니)도 제공된다.

여기에 단지는 구래지구 최대 규모이자, 최고층으로 지어지며, 전용 12평형부터 11,00평형까지 다양한 면적으로 구성돼 1~2인 스타트업 기업은 물론 중소기업까지 폭넓은 수요 확보도 가능하다.

또한 법정대비 214%의 넓은 주차공간을 확보해 입주사들의 편의성을 높였고, 구내식당, 공용 회의실, 휴게공간 등 다양한 커뮤니티시설을 제공해 업무 효율성 및 만족도를 극대화할 예정이다. 이와 함께 출퇴근 시간 사업지부터 구래역까지 운영하는 셔틀버스도 마련하는 등 다양한 서비스도 계획 중에 있다.

업무하기 좋은 조건을 두루 갖춘 입지도 장점이다. 먼저 교통환경이 좋다. 지난해 9월 개통한 김포골드라인(도시철도) 구래역 역세권에 위치하며, 김포한강로(올림픽대로 연장선)의 이용도 편리해 서울은 물론, 인천, 일산 등으로의 이동이 편리하다. 또한 인천국제공항, 김포국제공항, 인천항 등도 가까워 광역비즈니스도 용이할 전망이다. 여기에 지하철 5호선 연장선 확정, 인천지하철 2호선 연장(계획), 제2외곽순환고속도로 김포~파주(2026년 개통예정) 등 교통 호재도 풍부하다.

구래역을 중심으로 형성된 김포한강신도시 최대 규모의 중심상업지구 내 편의시설의 이용이 쉽고, 업무편의성을 높여 줄 은행, 우체국, 주민센터 등도 가깝다. 여기에 호수공원, 평화공원도 가까워 쾌적성까지 보장된다.

풍부한 배후수요 확보했다. 단지 인근에 조성되는 김포골드밸리에는 조성이 완료된 5개 산업단지에 1,400여 개의 업체가 입주를 마쳤고, 2만 여명이 근무 하고 있다. 또한 추가로 7개의 산업단지가 조성 및 계획 중으로 사업이 모두 완료되면 약 633만㎡ 규모로 입주 기업체만 2,000여 개, 상주 고용인력 3만6,000여 명에 달할 것으로 예상돼 관련 업체를 수요로 확보할 수 있어 투자 시 공실걱정도 낮다.

게다가 경희대의료원이 인근 풍무역세권 개발사업에 참여의사를 공식 전달, 향후 경희대 김포메디컬 캠퍼스까지 조성될 계획이며, 한강시네폴리스 개발도 진행 중에 있어 지역 가치 상승 및 신규 수요 확대 가능성까지 열렸다.

합리적인 분양가도 수요자들을 사로잡는다. 단지는 3.3㎡당 평균 590만원대의 분양가로 공급되는 데, 이는 인근 기 입주한 지식산업센터의 2~3년 전 분양가 수준에 불가해, 입주 후 높은 시세차익도 기대할 수 있을 전망이다.

한편 ‘김포 한강 듀클래스’ 지식산업센터 홍보관은 김포 구래동과 서울 서초동 등 2군데에서 만날 수 있다.

