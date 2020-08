에듀윌, 대표 사회공헌 사업 ‘사랑의 쌀 나눔’ 213번째 나눔 가져

에듀윌 사회공헌위원회가 지난 달 23일 서울시 동작구에 위치한 ‘동작노인종합복지관’을 찾아 사랑의 쌀 100포대를 전달했다.

동작노인종합복지관은 지역 어르신을 위한 다양한 복지 서비스를 제공하는 기관이다. 에듀윌이 기증한 쌀 100포대 역시 취약 계층의 지역 주민 및 독거 어르신의 끼니 해결을 위해 사용될 예정이다.

이날 동작노인종합복지관을 찾은 박명규 에듀윌 대표이사는 “매월 전국의 복지관이나 급식소를 찾아가 쌀을 전달하는 일 자체가 개인적으로도 매우 의미 있는 일”이라며 “어떤 상황에서도 에듀윌이 꾸준히 나눔을 이어갈 수 있는 이유는 많은 분들의 관심과 응원이 있었기 때문”이라고 말했다.

지난 2017년 사회공헌위원회를 발족한 에듀윌은 보호관찰 청소년을 위한 ‘검정고시 수강지원’, 매달 쌀을 기증하는 ‘사랑의 쌀 나눔’, 임직원 기부활동인 ‘나눔펀드’ 사업, 청소년 교육비 지원 사업 ‘에듀윌 장학재단’ 등 꾸준한 활동을 통해 ‘지역사회의 꿈’ 실현을 위한 노력을 이어나가고 있다.

