[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시가 실업지표 호조에도 불구하고 혼조세로 출발했다.

13일(현지시간) 오전 10시 40분 현재 다우존스 30 산업평균지수는 0.23%하락한 반면 S&P500지수는 0.06%, 나스닥 지수는 0.05% 상승중이다.

이날 S&P500은 장중 3384.52포인트를 기록하며 종가기준 사상최고치 3386.15포인트에 한층 더 바짝 다가서기도 했다.

이날 미 노동부는 지난주 실업보험 청구자 수가 전주보다 22만8000명 줄어든 96만3000명(계절 조정치)을 기록했다고 발표했다. 이는 다우존스 집계 예상치 110만 명보다 적은 것이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지난 3월부터 실업보험 청구가 폭증한 이후 처음으로 100만 명 선도 하회했다.

