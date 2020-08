토즈 스터디카페, 오는 25일 앵콜 사업 설명회 개최

국내 최초 공간 서비스 그룹 토즈는 오는 25일(화) 서울 강남구에 위치한 토즈 모임센터 강남2호점에서 토즈 스터디카페 사업 설명회를 앵콜 개최한다고 밝혔다.

토즈는 지난 7월 30일부터 3일간 서울 삼성동 코엑스에서 진행된 ‘2020 프랜차이즈 박람회’의 성료에 이어 토즈 스터디카페에 대한 사업 설명회를 추가 개최하기로 결정했다. 프랜차이즈 박람회 기간 동안 폭우를 뚫고 400명이 넘는 예비 가맹점주들이 토즈 스터디카페 창업 상담을 신청했을 정도로 토즈 스터디카페 창업에 대한 뜨거운 관심을 보였다. 현장에서는 예상을 훨씬 뛰어넘는 가맹 상담 신청으로 인해 대부분의 상담을 본사 방문 또는 유선 상담으로 변경하는 상황까지 발생했다. 이에 토즈는 현장에서의 미응대 고객에 대한 미안함과 고마운 마음을 담아 다시 한번 토즈 스터디카페 사업 설명회를 진행하기로 결정한 것이다.

이번 사업 설명회에서는 토즈의 20년 공간 서비스 업력과 노하우를 바탕으로 탄생시킨 토즈 스터디카페 운영 및 스터디카페 시장 현황을 공유하고, 토즈에서 보유하고 있는 인기 지역의 물건과 함께 입지 특장점, 투자금액, 예상 수익률 등의 유용한 정보를 공개할 예정이다. 이 밖에도 토즈 가맹개설팀과의 1:1 상담 세션이 마련되어 있어 스터디카페 운영에 대한 자세한 설명 및 구체적인 질문을 통한 상세한 답변을 들을 수 있을 것으로 기대된다.

사업 설명회 참가 특전도 있다. 참석자 전원에게는 상권 분석을 통해 엄선된 물건을 선점할 수 있는 기회와 함께, 가맹 체결 시 1,500만원 상당의 혜택이 제공될 예정이다.

사업 설명회 개최 당일에는 코로나 19 확산 방지를 위해 방역 처리가 된 대형 부스에서 개인간 거리가 유지된 자리에 착석하게 되며, 사전 신청은 토즈 공식 홈페이지 내 창업 안내 페이지 및 전화 가능하다.

한편, 토즈 스터디카페는 전 좌석에 일룸, 시디즈 등으로 유명한 ‘퍼시스그룹’의 가구를 도입하고 독보적으로 넓은 책상을 배치하여 아늑한 카페 분위기, 편안한 착석감, 넓은 공간감 3가지 조건을 모두 갖춘 토즈 최초의 무인 스터디 카페다. 또한, 토즈 전용 애플리케이션으로 예약 및 결제가 이루어지는 편리함까지 갖춰 기존 스터디 카페의 단점은 보완하고, 장점은 극대화 했다는 평가를 받고 있다. 토즈는 지난 5월 인천 송도시 1호점 오픈을 시작으로 8월에는 용인 보라동에 토즈 스터디카페 2호점을 오픈 했으며, 계속해서 토즈 스터디카페 가맹사업을 확대해 나갈 계획이다.

