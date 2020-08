시그마, 630g ‘고화질 데일리 망원렌즈’ 85mm F1.4 DG DN | Art 공개

시그마(SIGMA) 공식 수입원 세기P&C(대표 이대호)가 시그마 신제품인 85mm F1.4 DG DN | Art 렌즈를 공개했다.

시그마는 8월 6일 저녁 9시 시그마 유튜브 채널을 통해 진행한 ‘시그마 스테이지 라이브(SIGMA STAGE LIVE)를 통해 85mm F1.4 DG DN | Art 렌즈를 공식 발표했다.

L마운트와 소니 E 마운트로 출시되는 이 렌즈는 “화질이 뛰어나지만 무겁고 크다”라는 기존의 시그마 아트 렌즈에 대한 유저들의 통념을 뛰어넘는 제품으로 630g의 가벼운 무게, 필터 사이즈 77mm, 길이 94.1mm의 컴팩트한 사이즈를 갖추면서도 한층 뛰어난 화질을 달성했다. 시그마 풀프레임용 아트 렌즈 중 70mm F2.8 DG MACRO | Art 다음으로 가벼우며, 1점대 조리개 렌즈 중에서는 가장 가볍다.

시그마 85mm F1.4 DG DN | Art는 풀프레임(DG) 미러리스 전용 설계(DN) 렌즈다. 11군 15매의 렌즈 구성에 초저분산 렌즈(SLD) 5매와 비구면 렌즈 1매 등 특수렌즈 6매를 채용했다. 여기에 고굴절 렌즈를 구성요소에 포함시켜 카메라 내 보정 기능이나 후보정 작업으로 잡기 힘든 왜곡과 수차, 플레어와 고스트를 억제했다.

특히 축상색수차 억제력이 뛰어나 F1.4 최대 개방 촬영에서도 색번짐이 없는 이미지를 얻을 수 있다. 11매 원형 조리개는 아름다운 원형 보케를 만들어내며 스테핑 모터는 부드럽고 빠른 AF를 구현, 눈 인식 AF, 얼굴 인식 AF에도 효과적으로 대응한다.

사용 편의성을 고려한 세심한 기능 설계도 특징이다. 조리개링이 있어 촬영 중 렌즈를 파지한 손으로 빠르게 조리개값을 변경할 수 있다. 의도치 않게 조리개 조작 방식이 전환되는 경우를 방지하고자 조리개링 락 스위치도 채택했다. A값에서 락 스위치를 ON에 두면 조리개 링이 고정되고, A가 아닌 다른 조리개값에서 락 스위치를 ON에 두면 A를 제외한 나머지 값 사이에서 조리개링을 조작할 수 있다.

또한 조리개 클릭 스위치를 통해 무단 조리개로 전환할 수 있어 영상 촬영시 사용성이 높다. AFL 버튼은 기본적으로 AF-Lock 기능을 수행하며 카메라 바디에서 기능 할당이 가능하다. 방진방적 구조를 갖춰 다양한 환경에서 촬영에 집중할 수 있다. 각 버튼과 조작 링은 내구성은 물론 사용감까지 고려, 조작 시 손에 정확한 작동 감각을 전달할 수 있도록 설계했다.

출시를 기념해 사전체험단격 이벤트인 ‘혁신적 아트를 완성할 당신의 아트 - < SIGMA 85mm F1.4 DG DN | Art 리뷰 챌린지>’도 진행한다. 8월 7일부터 13일까지 참가자를 모집하는 이번 이벤트는 약 3주간 제품을 체험하며 후기를 작성하는 이벤트로 최우수 참가자에게는 신제품 렌즈를 상품으로 증정한다.

세기P&C 시그마 마케팅 담당자는 “시그마 85mm F1.4 DG DN | Art는 초고화소 바디까지 대응하는 고해상력을 갖추면서도 매일 휴대해도 부담없는 컴택트한 사이즈와 가벼운 무게를 달성한 ‘고화질 데일리 망원렌즈’다. 시그마는 크고 무겁다는 인식을 완전히 허무는 외관과 그 속에 담긴 시그마의 기술력을 느낄 수 있는 뛰어난 제품”이라고 밝혔다.

시그마 85mm F1.4 DG DN | Art 렌즈는 오는 8월 27일 출시되며, 가격은 1,490,000원이다. 자세한 정보는 세기 P&C 홈페이지에서 확인 가능하다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr