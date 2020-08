[AI분석 매수·매도 TOP 종목] 알루코, 엔에스, 휴맥홀딩스 외

전 종목에 대한 AI매매신호를 제공하는 라씨 매매비서가 주식시장에서 주목 받는 종목을 매수했지만 매도타이밍을 망설여 수익을 놓치고 있는 투자자들에게 좋은 반응을 얻고 있다.

라씨 매매비서가 빅데이터를 분석해 오늘 매도한 종목 중 현재 가장 높은 수익률을 실현한 Top5 종목은 알루코, 엔에스, 녹십자, KG동부제철우, 인지컨트롤스다. (8/13, 11:15기준)

알루미늄압출 전문 기업 알루코가 지난 10일 LG화학과 SK이노베이션을 통해 폭스바겐과다임러그룹에 배터리 팩 하우징을 공급한다는 소식을 전해 4일 연속 상한가를 기록했다. 라씨 매매비서는 알루코를 상한가 랠리 직전 2,035원에 매수하고 오늘 5,630원에 매도하며 +177%의 수익률을 실현했다.

라씨 매매비서는 전 종목에 대한 AI매매신호를 제공할 뿐 아니라 관심 종목을 등록하면 최적의 타이밍에 맞춰 AI매매신호를 실시간으로 전송 받을 수 있다. 현재 라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보를 조회할 수 있는 서비스를 제공 중이다. 라씨매매비서는 구글플레이스토어에서 다운로드 받을 수 있다.

에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 23,600 등락률 +29.99% 거래량 10,257,310 전일가 78,700 2020.08.13 15:30 장마감 close , LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 737,000 전일대비 4,000 등락률 -0.54% 거래량 961,061 전일가 741,000 2020.08.13 15:30 장마감 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 360,500 전일대비 6,500 등락률 +1.84% 거래량 1,112,423 전일가 354,000 2020.08.13 15:30 장마감 close , 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 126,500 전일대비 7,000 등락률 +5.86% 거래량 3,185,191 전일가 119,500 2020.08.13 15:30 장마감 close , 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 897,000 전일대비 47,000 등락률 +5.53% 거래량 361,981 전일가 850,000 2020.08.13 15:30 장마감 close

