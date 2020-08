[On Stage] "익숙함 피하려 '처음이다, 이게 뭐지'라고 생각하며 연기했죠"

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩' 강혜인 "극 메시지 좋아, 책 한권 읽은듯한 공연 됐으면"

[아시아경제 박병희 기자] 남녀 주인공 올리버와 클레어가 무대 중앙에서 조심스럽게 서로의 몸에 손을 갖다 댄다. 손이 상대의 몸에 닿는 순간 화들짝 놀라며 손을 뗀다. 이내 얼굴에 행복한 미소가 감돈다. 사랑하는 이의 따뜻한 체온을 처음으로 느꼈기 때문이다. 올리버와 클레어는 이내 그 따뜻함이 사랑임을 깨닫는다. 둘은 장난치듯 서로의 몸 곳곳에 손을 갖다 댄다. 행복하다. 아이처럼 까르르 웃는다.

뮤지컬 '어쩌면 해피엔딩'에서 어쩌면 가장 행복한 장면일 듯하다. 클레어 역을 맡은 배우 강혜인은 가장 예쁜 장면 가운데 하나지만 표현하기 어렵다고 했다.

"익숙해지면 안 되는 장면인데 공연을 계속하다 보니 점점 익숙해진다. 그때마다 처음 느끼는 감정처럼 연기해야 하기 때문에 '처음 하는 것이다. 낯선 것이다. 이게 뭐지'라고 계속 생각하면서 연기하려 애쓴다."

역설적이게도 이처럼 행복한 장면을 표현하는 올리버와 클레어 모두 로봇이다. 시간적 배경은 21세기 후반. 올리버와 클레어는 사람들을 돕기 위해 만들어진 로봇이다. 기술 발달로 신형 로봇이 개발되고 둘은 주인으로부터 버림받았다. 둘은 낡은 로봇 전용 아파트에서 살다 우연히 만나 서로에게서 인간의 감정인 사랑을 배워간다.

강혜인은 착하고 순수한 클레어를 예쁘게 표현해낸다. "올리버와 클레어 모두 인간의 감정을 느낄 수 있도록 만들어진 로봇이다. 다만 인간처럼 숙달된 감정이 아니기 때문에 어린아이처럼 순수한 감정을 표현해야 한다. 사랑이라는 감정을 처음 알게 된 순간에도 '이게 뭐지'라고 느낀다. 원초적이고 순수하다."

강혜인은 앞선 두 작품에서도 첫사랑의 대상이 되는 역할을 연기했다. '웃는 남자'에서 맡은 '데아'는 남자 주인공 '그윈플렌'과 서로만 바라보고 생각하는 인물이었다. '너를 위한 글자'에서는 시력을 잃어가는 작가 지망생 캐롤리나로 분했다. 이웃에 사는 괴짜 발명가 투리는 사랑하는 캐롤리나에게 타자기를 만들어준다.

강혜인은 "아직 신인이라 다양한 연기를 하지 못했다"고 말했다. 하지만 역으로 지고지순한 사랑을 표현하기에 어울리는 배우라는 이미지를 쌓은 것은 아닐까. 그래서 대극장 무대에도 빨리 데뷔할 수 있었던 것이 아닐까. 강혜인은 2017년 11월 뮤지컬 '오! 당신이 잠든 사이'로 데뷔했다. 지난 1월 '웃는 남자'에 출연했으니 2년이 좀 지나 대극장 무대를 밟은 된 셈이다.

강혜인이 표현하는 사랑은 숙명처럼 아픔을 겪는다. '어쩌면 해피엔딩'에서 막 사랑을 깨달은 올리버와 클레어에게 남은 시간은 얼마 없다. 구형 로봇이기에 이제 부품이 단종됐기 때문이다.

"사랑이라는 감정이 과연 해피엔딩일 수 있을까. 어차피 사랑이라는 감정에는 끝이 분명히 있다. 사랑이 식을 수도 있고 상대가 없어질 수도 있다. 사랑이 없어지면 굉장히 슬플게 분명한데, 이 없어질 것을 과연 시작할만한 가치가 있을까. '어쩌면 해피엔딩'이라는 제목은 이것에 대한 질문을 안고 있다."

극은 묘한 여운을 남기며 끝난다. 클레어의 제안으로 둘은 사랑의 기억을 지우기로 결심한다. 하지만 클레어가 기억을 지웠는지, 안 지웠는지 분명히 보여주지 않은 채 극은 마무리된다. 질문만 던져 놓고 해답은 스스로 찾으라는 듯….

강혜인은 2016년 '어쩌면 해피엔딩'을 관람한 뒤 사랑 너머 삶에 대해 많이 생각했다고 말했다. 어차피 삶도 끝이 있는 것이기에….

"극이 주는 메시지가 너무 좋다. 관객들도 공연 뒤 이런저런 생각을 많이 할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다. 책 한 권을 읽은 듯한 그런 공연이 됐으면 한다."

박병희 기자 nut@asiae.co.kr