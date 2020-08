동대구역 화성파크드림, 전세대1순위 청약마감…최고경쟁율 전용 59㎡A 171:1 기록

동대구역 화성파크드림 청약접수결과 전세대 1순위 청약마감

최고청약경쟁율 전용 59㎡A 171:1, 평균청약경쟁율 87.82:1 기록



화성산업에서 지난 7일 견본주택을 오픈한 동대구역화성파크드림이 11일 청약접수 결과 전세대 1순위에서 청약이 마감되었다. 1순위 청약접수건수는 39,520건으로 올해 동구지역에서 분양한 단지로서는 최고의 청약접수를 기록했다.

청약접수결과를 살펴보면 아파트 일반분양분 731세대로서 전용면적 59㎡A 171:1, 59㎡B 66:1, 84㎡A 87.85:1, 84㎡B 63.5:1, 84㎡C 84.13:1, 101㎡ 110.64:1, 125㎡ 85.96:1 로 나타났으며 평균청약경쟁율은 87.82:1이다. 최고 청약경쟁율은 전용 59㎡A로서 171:1을 나타냈다.

한편 동대구역화성파크드림 오피스텔은 지난 5일 청약을 접수받은 결과 1군(30형, 31형)이 최고경쟁율 15.9:1, 2군(54형)은 5.5:1을 기록하며 청약이 마감되었으며 분양계약 체결까지 완료되어 완전분양의 성과를 거두었다.

이번 동대구역 화성파크드림의 청약경쟁율 및 1순위 청약자수는 올해 동구권 신규분양 사업지중에서 최고의 경쟁률을 기록하였으며 최근 3년간 지역내 분양한 단지와 비교하더라도 손꼽을 수 있는 기록이다.

부동산 전문가들은 동대구 초역세권의 최고의 입지와 특화된 상품을 설계한 브랜드파워가 주요 요인으로 분석하고 있다. 전세대를 남향중심 배치로 단지의 개방감과쾌적성을 높였으며 주차장을 지하화하고 지상에는 <아트트랙 국제조각공원>뿐만 아니라 다양한 친환경 테마공원도 함께 선보여 화성파크드림 브랜드만의 인간중심적 친환경 단지설계가 수요자의 높은 관심을 모은 것으로 평가하였다.

또한, 스마트 클린에어시스템이 기본시공되어 보다 쾌적한 실내환경을 만들어 준다. 클린에어시스템은 초미세먼지를 99%이상 필터링하는 헤파필터를 갖추고 외부공기 오염도가 높을 시 외부공기 유입을 차단하고 실내공기만 순환시켜 필터링해주는 내부순환 공기청정 기능과 미세먼지 센서에 의한 자동운전, 렌지후드와 연동이 가능한 스마트 환기시스템이다. LG 유플러스와 연계한 IoT@home이 적용되고 홈네트워크와 연동하여 각종 방범 및 생활편의, 원격제어 등을 할 수 있어 더욱 편리하다. 인공지능 스스로 적정 실내온도를 자동설정하고 조명 밝기를 조절할 수 있는 디밍시스템과 비재실시 조명, 대기전력이 자동차단 되는 홈브레인 AI스위치가 적용되며 세대전체 및 공용부위, 지하주차장에 LED조명기구가 설치된다.

이러한 첨단 시스템 뿐만 아니라 거실, 주방, 침실 등 특화품목들과 고급마감재 등 격조높고 세련된 인테리어 마감 디자인 등도 소비자의 만족도를 높인 것으로 평가 받고 있으며 입지와 제품, 첨단시스템의 차별화를 통해 파크드림 브랜드 가치는 한 단계 더 상승하게 될 것으로 보인다.

당첨자 발표는 8월 18일 한국감정원 청약홈에서 확인할 수 있으며 정당 당첨자 분양계약체결은 오는 8월 31일부터 9월3일까지이며 견본주택은 대구 북구 침산동파크드림 갤러리(북구 원대로 130)에 위치하고 있다.

