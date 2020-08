에듀윌 전기기사 전력공학ㆍ전기기기 박영배 교수 “비전공자도 쉽게 이해하는 기초 강의 진행”

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)의 전기기사 전력공학 및 전기기기 박영배 교수는 철저한 기출 분석을 토대로 최적화된 학습 플랜을 제시한다.

박영배 교수는 기본 이론을 체계적으로 정리해 쉽게 이해할 수 있도록 강의한다. 또한 최신 기출문제를 활용해 출제 경향을 정확하게 파악할 수 있도록 돕는다. 마지막으로 반복적인 문제풀이를 통해 핵심 유형을 반복 학습하고, 학습 효율성을 최대로 끌어올려 준다.

전기기사 박영배 교수는 “하루에 1점씩 두 달에 60점을 목표로 매일 꾸준히 학습해 합격할 수 있도록 지도하겠다”며 “비전공자도 쉽게 이해할 수 있도록 기초를 탄탄하게 잡아주고, 공부시간을 단축시키겠다”고 전했다.

이어 “실기 합격에 최적화된 강의로 한 번에 합격할 수 있도록 강의하겠다”며 자신감을 내비쳤다.

에듀윌 전기기사 전력공학 및 전기기기 박영배 교수의 강의는 에듀윌 서울 대방학원에서 만나볼 수 있으며, 에듀윌 온라인 커리큘럼에서도 수강 가능하다.

