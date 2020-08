오브맘코리아, 최대규모 ‘밤(bamme)’ 기저귀 체험단 200명 19일까지 모집

오브맘코리아에서 끊임없이 고민하여 만든 프리미엄 기저귀 ‘밤(bamme)’ 체험단을 자사몰에서 200명 모집한다고 밝혔다. 아기 기저귀가 가지고 있어야 할 장점들을 모두 갖춘 풀스펙 기저귀 ‘밤(bamme)’을 많은 육아동지들에게 선보이고자 최대규모의 체험단을 진행하게 되었다.

‘밤(bamme)’ 기저귀는 흡수력이 뛰어난 SAP 시트(펄프가 섞이지 않은 고분자 흡수체) 와 DLT(Dryness layer technology) 기술력을 사용하여 최대 1L 흡수력을 자랑하며 밤낮 샘 걱정 없이 사용할 수 있다.

또한, 초슬림 시트로 아기가 어떤 자세든 편안하게 활동 할 수 있으며, 에어스루 원단과 사탕수수에서 추출한 자연 유래 성분의 피부 저자극 소재를 사용하여 통기성 좋고 발진걱정 없이 사용 할 수 있다.

독일 더마테스트, 엘리드 피부과학연구소, ISO 인증, 한일원자력 라돈 방사능 미검출, FSC인증과 같은 주요 제품인증을 마친 믿을 수 있는 Made in KOREA 제품이다.

‘밤(bamme)’ 기저귀는 여기에 더해 아기들에게 꿀잠을 안내해줄 귀여운 바미나라 캐릭터들 패키지로 시선을 사로잡는다.

‘밤(bamme)’ 기저귀 체험단 모집 기간은 8월 13일(목) ~ 8월 19일(수) 까지이며, 자세한 행사내용과 체험단 신청은 온라인 공식 사이트 알마몰 이벤트 게시판에서 신청해 볼 수 있다. 관계자는 “이번 체험단 이벤트로 많은 육아인들이 좋은 기저귀를 알게 되는 기회가 되었으면 한다.”고 밝혔다.

한편, 한미약품 그룹의 계열사인 오브맘코리아에서 출시한 ‘밤(bamme)’ 기저귀는 상위 1%가 이용하는 프리미엄 산후조리원으로 알려진 D 와 H 산후조리원에서 만나볼 수 있으며, 직영점매장(현대백화점 천호점, 현대백화점 무역센터점, 롯데백화점 미아점, 현대백화점 대구점, 현대백화점 충청점, 현대백화점 부산점) 방문 시에는 밴드형 소형, 팬티형 대형 사이즈의 기저귀 체험팩(2PCS/1팩) 무료증정과 함께 런칭 할인 이벤트를 진행중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr