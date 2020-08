'KTX 회의실' 文대통령 "신속한 특별재난지역 지정…읍·면·동 단위도 검토"

집중호우 피해지역 KTX로 이동 중 보고 받아…행정지원 독려 의미로 대통령 지역 방문 결정

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 신속한 특별재난지역 지정을 위해 읍·면·동 단위의 지정도 검토하라고 지시했다. 시·군 단위 특별재난지역 지정을 위해서는 피해상황 집계 등의 이유로 시간이 많이 소요될 수 있으니 행정구역을 최소화해서 시급한 지정에 나서라는 주문이다.

강민석 청와대 대변인은 12일 '집중호우 피해현장 방문 관련 서면 브리핑'을 통해 "문 대통령은 오늘 집중호우 피해현장 방문을 위해 KTX로 이동 중 비공개 보고를 받았다"고 밝혔다.

문 대통령은 행정안전부로부터 추가적인 특별재난지역과 관련한 보고를 받았다. 문 대통령은 "신속하게 특별재난지역으로 지정해서 지원이 이뤄지도록 최선을 다해 달라. 지역을 선정할 때 시·군 단위로 여건이 안돼도 읍·면·동 단위까지 세부적으로 지정하는 것을 검토하라"고 지시했다.

청와대에 따르면 KTX 열차 내 회의실에서 산림청장, 농림부 차관, 재난안전관리본부장, 보건연구원장, 대한적십자사 본부장, 한국중앙자원봉사센터장 등 6명으로부터 약 45분 동안 보고를 받았다. 청와대는 국정상황실장, 제1부속비서관, 의전비서관, 대변인 등 4명이 배석했다. 집중호우 피해 상황, 복구 지원 계획, 방역 상황 등에 대한 보고가 이뤄졌다.

문 대통령은 재난안전관리본부장에게 "인명피해를 막는데 최선을 다해 달라"면서 "대한적십자사 본부장, 중앙자원봉사센터장에게 감사드린다"고 말했다. 재난 상황에서 자원봉사활동이 피해 주민들에게 큰 힘이 된다는 의미였다.

문 대통령은 "두 분에게 당부드리고 싶은 게, 코로나 상황이기 때문에 (자원봉사자들) 스스로 방역에 조심해 달라"고 말했다.

문 대통령은 정부 관계자를 향해 "자원봉사하시는 분들 스스로 수해복구지역에서 휴식시설 등을 마련하기 쉽지 않을 테니 적절한 휴식이 이뤄지도록 지원이 필하다"면서 "신체적으로 자원 봉사하시는 분들이 무리가 가지 않도록 세심히 배려해야 한다"고 당부했다.

문 대통령은 "호우가 끝나니 폭염이 시작됐다. 폭염 속에서 복구작업을 하게 되는데, 2차 피해를 막는데 주력해 달라"면서 "호우가 끝난 뒤에도 산사태가 있을 수 있으니 위험한 지역에서 산사태가 일어나지 않도록 조치해 달라"고 주문했다.

문 대통령은 보건연구원장에게 "이런 집중호우 상황에서는 코로나 방역이 느슨해질 수 있으니, 잘 챙겨 주시라"고 당부했다.

문 대통령은 "코로나 방역으로 국민들이 손소독을 열심히 하고, 마스크 착용을 계속해오는 등 방역 활동에 참여해 주신 덕분에 일반 질병이나 감염병이 억제된 효과가 있는 것 아니냐"면서 "이재민이 모여있는 임시주거시설 방역과 수인성 전염병에 대해서도 잘 대비해 달라"고 말했다.

한편 문 대통령은 피해지역 방문과 관련해 "한창 피해복구 작업을 하는데, 영접 또는 의전적인 문제로 장애가 되지 않을까 걱정스러워 방문을 망설였다"면서 "대통령이 가는 것 자체가 격려가 될 수도 있고, 행정 지원을 독려하는 의미가 있어 방문을 결정했다. 대신 현장에 부담이 되지 않도록 수행인원을 최소화했다"고 말했다.

