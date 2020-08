한국소비자원 "리복·스케쳐스 러닝화 안감 내구성 기준 미달"

[아시아경제 이승진 기자] 한국소비자원의 시험 결과 리복과 스케쳐스의 일부 운동화(러닝화) 제품의 '안감 내마모성'이 권장기준에 미흡한 것으로 나타났다.

소비자원은 올해 출시된 러닝화 8개 제품을 대상으로 내구성과 기능성, 안전성 등을 시험 평가한 결과를 12일 공개했다.

시험 및 평가 대상은 나이키 ‘레전드 리액트2’, 뉴발란스 ‘M680LK6’, 르까프 ‘에어로런’, 리복 ‘리퀴펙트 180 SPT AP’, 스케쳐스 ‘MAX CUSHIONING PREMIER’, 아디다스 ‘이큅먼트 10 EM’, 아식스 ‘GT-2000 8’, 푸마 ‘SPEED SUTAMINA’ 등 총 8개 제품이다.

소비자원이 자체 기준에 따라 이들 제품의 안감이 마른 상태에서 2만5600회, 젖은 상태에서 1만2800회의 마찰을 가한 결과 리복 제품은 두 경우 모두에서, 스케쳐스 제품은 젖은 상태에서 안감이 손상돼 기준에 미달했다.

또 충격흡수 및 추진력은 전 제품이 우수했지만 발바닥의 압력과 무릎 피로도, 미끄러지지 않는 정도, 접착강도는 제품별로 성능에 차이가 있었다.

바닥이 젖은 조건에서 미끄럼 저항을 시험한 결과 나이키, 르까프, 푸마 3개 제품이 다른 제품에 비해 쉽게 미끄러지지 않아 상대적으로 우수했다.

달리기 시 착화감 평가를 위해 발바닥이 받는 압력의 정도를 시험한 결과에서는 나이키와 스케쳐스 2개 제품이 다른 제품에 비해 발바닥에 전달되는 압력이 낮아 상대적으로 우수했다.

무릎 피로도는 아디다스 제품이 무릎이 받는 힘이 상대적으로 작아 우수했다. 바닥창(겉창)은 나이키와 뉴발란스, 리복, 아디다스, 아식스 5개 제품이 1만회의 마모에도 겉창이 쉽게 닳지 않았다.

달릴 때 발에 전달되는 충격력을 감소시키는 정도인 충격흡수와 달리는 운동 방향으로 밀어주는 추진력을 평가한 결과 전 제품이 우수했다. 또 유해물질 함유 여부와 표시 사항을 확인한 결과, 전 제품이 안전기준에 적합했다.

