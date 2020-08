상지카일룸, 인테리어 시장 변화에 발맞춰 신사업 추진

상지카일룸이 국내 인테리어 시장의 새로운 변화에 부응해 신사업을 추진 중이라는 소식을 전했다.

상지카일룸은 2012년 대한민국 상위 0.1%를 위한 ‘상지리츠빌 카일룸’을 선보여 호응을 얻은 코스닥 상장사다. 국내 아파트의 고급화를 견인하는 한편, 노후주택 증가와 집에 대한 인식과 정비 사업구조의 변화에 따른 인테리어 시장의 성장에도 주목하고 있다.

이곳은 코로나19의 영향으로 홈 인테리어가 각광받자 사업다각화의 일환으로 실내인테리어 리모델링 시장에 관심을 갖기 시작했다. 이와 관련된 여러 회사에 대한 인수를 검토 중인데, 특히 인테리어 전문 회사 ‘카이로스 디자인그룹’(이하 카이로스)에 주목하고 있다.

1998년 설립된 카이로스는 GS건설의 모델하우스와 준공 싸인물을 시작으로 대기업과의 돈독한 관계를 이어가고 있는 회사다. 대기업들과의 협업으로 축적한 노하우를 바탕으로 신사업을 운영하고 있으며, 23년 노하우로 인테리어, 리모델링을 진행하는 배러하우스와 같은 계열 브랜드인 싸인물 전문 배러사인을 론칭해 B2C 시장에 힘을 기울이고 있다.

또한 인테리어 020 플랫폼 집닥, 인지도와의 컨소시엄에 힘입어 매출이 지속적으로 증가세를 기록 중이며, 신규 인테리어 및 싸인 예상 매출 밸류는 100억원 이상인 것으로 알려져 있다.

국내외 100여 개 브랜드가 입점한 홈즈와의 계약을 완료한 후 온라인몰 독점 운영권을 확보해 운영 중이라는 점도 특징이다. 홈즈 온라인은 2023년까지 자체 온라인 플랫폼 거래 누적 금액 7000억을 목표로 하고 있다. 30년 넘은 노후주택이 더욱 많아져 건자재 시장에서 B2C 시장이 크게 확대될 것으로 예측되면서 이곳의 거래량은 나날이 늘 전망이다.

뿐만 아니라 카이로스는 한국의 배관 시스템을 새롭게 바꿔줄 유럽식 층상배관 시스템을 도입했으며, 이에 관한 독점 영업권을 보유하고 있다. 우리나라에서 익숙하지 않은 층상배관 시스템은 유럽 전 지역에서 연 4조 원의 매출을 기록 중인 스위스 게베릿 회사의 핵심이다. 이 시스템은 100년 장수 수명을 위한 기본 조건으로, 유럽 선진국에서는 거의 사용되고 있으며 국내에서는 프리미엄 아파트를 중심으로 점차 도입되고 있다.

상지카일룸 관계자는 “상지카일룸과 카이로스의 인수합병 및 지분투자가 적극적으로 검토되고 있으며 곧 가시화될 예정”이라며 “두 기업이 손잡고 ‘토탈인테리어’ 기업으로의 변화를 추구함에 따라 상지카일룸은 한층 더 성장할 것”이라고 전했다.

