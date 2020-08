코로나19 위기 속 식품 어닝서프라이즈…간편식·K푸드 열풍에 선제 투자 결실

CJ제일제당·농심, 공격적인 선제 투자…코로나19 위기 속 기회

만두·라면 등 제품 경쟁력·K푸드 마케팅 주효…사상 최대 실적

[아시아경제 이선애 기자] 국내 주요 식품기업들이 사상 최대 수준의 실적을 거두면서 함박웃음을 짓고 있다. 수년간 단행한 식품 사업 강화 선제 투자가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기에서 빛을 봤다. 사회적 거리두기로 '집밥 열풍'이 불고 해외 여행 제한 및 해외 거주자들의 귀국 등으로 국내에서 먹고 마시는 소비가 대폭 늘었다. 해외 시장에서는 한국 라면과 만두, 과자 등이 K푸드 열풍으로 인기를 끌었다.

간편식 선제 투자…집밥 열풍으로 결실

국내 1위 식품기업 CJ제일제당 2분기 영업이익은 증권가 예상치인 2000억~2200억원대를 훌쩍 뛰어 넘은 3849억원을 기록하면서 그야말로 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)' 기염을 토했다. 식품사업부문은 지난해 같은 기간에 비해 12.1% 증가한 2조1910억원의 매출을 올렸다. 영업이익은 134% 증가한 1264억원이다. 간편식의 성장가능성을 예측하고 일찌감치 선제 투자를 지속한 것이 주효했다. CJ제일제당은 간편식 제품 종류를 꾸준히 늘려와 외식 감소와 집밥 열풍 트렌드 확산 트렌드에서 국·탕·찌개·죽 등 모든 제품 판매가 골고루 늘었다.

해외 시장에서는 슈완스 인수, 공장 건설 등 통 큰 투자가 효자가 됐다. 글로벌 식품 매출(미국 슈완스 매출 7228억원 포함)이 전년 동기 대비 26% 늘어난 1조485억원을 달성하며 1분기에 이어 1조원을 넘어섰다.

특히 미국 시장에서 비비고 만두가 K푸드 열풍 주역으로 떠올랐다. CJ제일제당 관계자는 "비비고 만두는 철저한 준비와 지속적인 투자를 바탕으로 매년 매출이 확대되면서 한식 세계화를 이끄는 선두주자로 확실히 자리매김하고 있다"며 "그 동안 축적된 연구개발력과 혁신기술 경쟁력, 성과창출에 대한 자신감을 바탕으로 글로벌 만두 사업 확대에 주력할 것"이라고 전했다.

오리온도 창사 이래 사상 최대 실적을 거뒀다. 2분기 매출액 5151억원, 영업이익 862억원을 기록하며 지난해 같은 기간과 비교해 각각 17.3%, 71% 늘었다. 한국 법인의 상반기 매출액과 영업이익은 각각 5.4%, 19.6% 성장했다. 코로나19 이후 집콕족이 늘면서 스낵·비스킷 제품이 골고루 잘팔린데 따른 것이다.

해외 시장에서도 한국 과자 위상을 톡톡히 했다. 베트남 법인 매출액과 영업이익이 각각 22%, 106.5% 성장했다. 지난해 새롭게 출시한 쌀과자 안(An, 安)이 매출 100억원을 돌파했고 양산빵 쎄봉(C'est Bon)은 아침 대용식으로 인기를 끌며 월 매출 10억원을 넘기는 등 고속 성장했다. 러시아 법인은 초코파이, 비스킷 제품군의 고른 성장을 바탕으로 매출액과 영업이익이 각각 26.5%, 105.4% 성장했다. 특히 초코파이는 현지 소비자들에게 친숙한 베리 맛 제품들이 인기를 얻으며 상반기 판매가 26% 증가했다.

동원산업도 어닝 서프라이즈를 자랑했다. 동원산업의 2분기 매출액은 지난해 같은 기간 대비 7.7% 증가한 7209억원, 영업이익은 55.4% 늘어난 898억원을 기록했다. 영업이익은 시장 기대치를 30%가량 웃돌았다. 동원F&B도 호실적을 냈다. 2분기 일반식품 부문은 지난해보다 58% 증가한 109억원의 영업이익을 냈다. 동원F&B 관계자는"상온 가정간편식과 냉동식품 등이 매출 증가를 이끌었다"고 분석했다.

한국 라면에 빠진 세계…농심·삼양식품 훨훨'

라면이 K푸드 열풍의 일등공신이다. 영화 '기생충'에 나온 '짜파구리'가 집중 조명을 받으면서 농심 제품이 날개돋힌 듯 팔렸다. 특히 미국 내 코로나19 확산이 이어지자 필수 비상식량으로 농심 라면을 찾는 소비자들이 많이 늘었다. 이에 따라 미국 법인의 상반기 실적이 사상 최대 수준으로 잠정 집계되면서 농심의 2분기 실적에 대한 기대감이 높다.

증권업계는 농심의 2분기 영업이익은 지난해 같은 기간 대비 361%가량 늘어난 380억원대를 기록할 것으로 내다봤다. 특히 올해 영업이익 1000억원 돌파도 점쳐지고 있다. 농심은 2015년 이후 4년간 영업이익이 1000억원대를 밑돌았지만 K푸드 열풍과 코로나19 사태로 라면 수혜를 입으면서 올해 1000억원을 다시 돌파할 것으로 기대된다.

삼양식품의 '불닭볶음면'도K푸드 대표주자다. 극한의 매운맛에 눈물 흘리는 불닭볶음면 콘텐츠가 인기를 끌면서 실적은 고공행진을 지속중이다. 코로나19 영향으로 집콕(집에서 콕 박혀서 지내기) 효과를 받은 2분기 역시 실적 전망 역시 밝다. 2분기 실적 컨센서스는 매출액 1600억원대, 영업이익 260억원대 기록할 전망이다. 지난해 같은 분기 대비 각각 19.3%, 24.4%가량 증가한 숫자다.

풀무원과 대상 오뚜기 등 주요 식품업체의 영업이익도 지난해 대비 두자릿수 성장을 거둘 것으로 전망된다. 풀무원의 2분기 매출액은 6100억원대, 영업이익은 140억원대로 추정된다. 지난해 같은 기간보다 각각 3%, 34%가량 증가한 수치다. 미국, 중국, 일본 등 해외시장에서 냉동 간편식 제품 판매 호조가 실적 상승을 이끌 것이란 전망이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr