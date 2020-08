비규제ㆍ미래가치 높은 양평, ‘양평 휴먼빌 센트럴 시티’ 눈길

- 성황리에 청약 마감된 ‘양평 센트럴 시티’ 당첨자 계약 18~20일 예정

정부의 연이은 고강도 부동산 대책에도 불구하고 규제를 피해간 지역의 부동산시장에는 여전히 훈풍이 불고 있다. 특히 서울 접근성이 쉬운 비규제지역에 새롭게 공급되는 아파트는 인기가 높다.

수도권 비규제지역에 속한 경기도 양평 또한 지난 5.11대책은 물론 6.17에서도 적용 제외됐다. 때문에 다른 지역 투자자는 물론이고 양평에 새로운 공급을 기다렸던 실수요자들의 관심은 새 아파트에 집중되는 상황이다.

지난 7월 일신건영이 경기도 양평군 양평읍 공흥ㆍ양근지구 1블록(양근리 192-58번지 일원)에 분양한 ‘양평 휴먼빌센트럴 시티’의 경우 전 주택형 순위 내 마감했다. 양평은 청약 통장이 1순위 1만6271개, 2순위 1만568개로 수도권에서 가장 적은 수준이기 때문에 이번 양평 휴먼빌센트럴 시티의 순위 내 마감은 의미가 컸다.

양평은 비규제지역이라는 장점 외에도 호재가 풍부해 높은 미래가치가 예상된다.

먼저 수도권 제2순환 고속도로(양평-화도구간)가 공사 중으로 2022년 말 개통예정이고, 양평-이천 고속도로도 2025년말 개통을 목표로 착공에 들어갔다. 서울(송파)-양평 고속도로가 2023년 개통을 예정하고 있으며, 국지도 88호선 확장(퇴촌~양근 대교 구간)도 추진 중이라 향후 교통상황은 더욱 개선될 것으로 보인다.

또한 양평 곳곳에 개발이 진행되고 있다. 공흥ㆍ양근지구, 창대지구, 용문다문지구, 교평지구 등 크고 작은 개발사업이 진행 중이다.

양평군 차원에서도 평생학습도시로 도약하기 위한 노력을 하고 있다. 지난 17일 양평군 평생학습센터에서는 양평군 평생교육 진흥을 위한 제2차 양평군 평생교육 중장기 발전계획(2020년~2025년) 용역 중간보고회를 개최했다. 아울러 양평군 평생교육협의회 및 실무협의회 50여명에 대한 평생교육 협의체 위촉식도 함께 거행했다.

양평군은 대한민국평생교육진흥재단과 지난 4월부터 평생학습 미래 비전과 추진전략 마련을 위한 연구용역을 착수했으며 오는 9월에 제2차 양평군 중장기 발전계획을 마무리 할 계획이다.

이렇게 양평의 미래가치가 높아지는 가운데, 일신건영 양평 휴먼빌 센트럴 시티는 경기도 양평군 양평읍공흥ㆍ양근지구 1블록(양근리 192-58번지 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 20층, 4개동, 전용면적 59~84㎡, 총 248가구로 이뤄진다. 전용면적 별로 살펴보면 △59㎡A 20가구 △59㎡B 57가구 △74㎡ 82가구 △84㎡ 89가구다.

양평 휴먼빌 센트럴 시티는 양평의 중심에 들어서다 보니 교통, 생활인프라 등 최고의 입지를 누릴 수 있다.

먼저 양평 휴먼빌 센트럴 시티는 경의중앙선 양평역 및 KTX양평역을 걸어서 이용할 수 있어 교통환경이 매우 뛰어나다. KTX, 경의중앙선 양평역세권 단지로 경의중앙선 용산행급행을 이용하면 청량리역을 50분에 갈 수 있고, KTX로는 청량리역까지 20분대, 서울역까지는 40분대에 진입이 가능하다. 양평 버스터미널을 도보로 이용할 수 있으며 차로 중부내륙고속도로 및 각종 국도 연결도 쉬워 전국 각지로의 이동도 수월하다.

양평읍 중심지인 만큼 생활 인프라가 잘 갖춰져 있다. 단지에서 양평초와 양일중, 양일고, 양평고 등의 학교가 가까워 안심통학이 가능하다. 양평시장, 하나로마트, 메가마트, 롯데마트 등 쇼핑 시설은 물론 양평군립도서관, 양평읍사무소, 양평군청도 인접해 있어 편리한 생활을 할 수 있다. 쾌적한 주거환경도 조성돼 있다. 단지 인근에 남한강과 양평생활체육공원이 있으며, 양평교를 건너면 억새림과 양평나루께 축제공원, 교평지구공원 등 수변 공원도 누릴 수 있다.

양평 휴먼빌 센트럴 시티의 견본주택은 경기도 양평군 양평읍 역전길 19에 위치하고 있으며 동시 오픈한 양평 휴먼빌 리버파크 어반과 함께 운영 중이다. 양평 휴먼빌 리버파크 어반은 경기도 양평군 양평읍 창대2지구(창대리 529번지 일원)에 공급되며 지하 1층~지상 21층, 5개 동, 전용면적 74~84㎡, 총 420가구로 구성된다.

양평 휴먼빌 센트럴 시티 당첨자 계약은 18일(화)~20일(목) 3일간 견본주택에서 진행되며, 입주는 2023년 3월 예정이다.

