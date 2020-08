“렘데시비르” 보다 더욱 효과적! 계속 나오는데 기회 잡으세요!

신청해 주셨던 분들 < 한국바이오젠 (318000) > 단 1일 만에 상한가! 31% 수익 달성!

무료체험 신청해주신 모든 분들 축하드립니다. ^^

※”코로나19 치료제” 못 잡으신분들 괜찮습니다. 시원하게 또 한번 나갑니다 .

※드디어 시작합니다. 한국바이오젠 (318000) 후속주 목요일 상한가입니다 .※

▶▶ 8월13일 엄청 크게 ‘상한가’부터 시작할 렘데시비르 보다 좋은 억제제 관련!‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 관련주! ▶ 무료체험 신청◀

‘인터루킨-6 억제제’가 코로나19 치료제로 각광받고 있는 ‘렘데시비르’나 ‘덱사메타손’보다 효과가 더 있다는 주장이 나왔다!!

실험은 중증 단계이지만 아직 삽관을 받지 않은 106명의 환자로 1개의 그룹, 다른그룹은 질병의 초기 단계에 있는 149명의 환자로 구성됐다. 중증 환자는 면역체계가 과도하게 작동해 호흡 곤란을 악화시켜 호습 곤란 증후군으로 이어질 수 있다. 이른바 ‘사이토카인 방출 증후군’이다. 그 결과 질병 초기 단계에서 치료받은 사람들은 사망할 가능성이 적고 삽관이 필요할 가능성이 적으며 병원에서 퇴원할 가능성이 더 높았다!!

▶▶ 목요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 빠르게 갑니다 렘데시비르 보다 좋은 억제제!관련 수혜주! 놓치지 마세요 [‘렘데시비르 보다 좋은 억제제’ 관련 종목 지금신청]

“신청하고 3일동안 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익 보고 깜짝 놀랬어요. 꿈인지 생시인지 싶더라고요. 어떻게 이런 일이 일어날 수 있는지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 4개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 5천6백만원이 쌓여 있네요. 매일 벌게 해주시니 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.”

(VIP 김철기 56세 회원)

이제는 마지막이다 생각하세요. 이 기회 마저 놓치면 접으셔야 합니다.

정확히 “8월 13일” 폭발합니다! 놓치고 후회하지 마시고 단, 돈 10만원이라도 매수하세요!

▶▶ “8월 13일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.[‘렘데시비르 보다 좋은 억제제’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*20.08.11 한국바이오젠 (318000) 上 적중!

*20.08.10 씨아이에스 (222080) 上 적중!

*20.08.07 서연탑메탈 (019770) 上 적중!

*20.08.06 효성오앤비 (097870) 上 적중!

*20.08.05 디에이테크놀로지 (196490) 上 적중!

*20.08.04 카이노스메드 (284620) 上 적중!

*20.08.03 엑세스바이오 (950130) 上 적중!

*20.07.31 바이오스마트 (038460) 上 적중!

*20.07.30 심텍 (222800) 上 적중!

*20.07.29 비츠로테크 (042370) 上 적중!

*20.07.28 한미사이언스 (008930) 上 적중!

*20.07.27 엘티씨 (170920) 上 적중!

*20.07.24 경동제약 (011040) 上 적중!

*20.07.23 랩지노믹스 (084650) 上 적중!

*20.07.22 일신바이오 (068330) 上 적중!

*20.07.21 화일약품 (061250) 上 적중!

*20.07.20 뉴보텍 (060260) 上 적중!

*20.07.17 유라테크 (048430) 上 적중!

*20.07.16 동아화성 (041930) 上 적중!

*20.07.15 바른손 (018700) 上 적중!

*20.07.14 비디아이 (148140) 上 적중!

▶▶ 딱! 10명 만 드립니다. “목요일상한가”! ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 현대약품 현대약품 004310 | 코스피 증권정보 현재가 6,240 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,161,070 전일가 6,240 2020.08.12 11:38 장중(20분지연) close # 파미셀 파미셀 005690 | 코스피 증권정보 현재가 22,150 전일대비 600 등락률 -2.64% 거래량 1,830,038 전일가 22,750 2020.08.12 11:38 장중(20분지연) close # 이글벳 이글벳 044960 | 코스닥 증권정보 현재가 8,740 전일대비 60 등락률 +0.69% 거래량 531,561 전일가 8,680 2020.08.12 11:38 장중(20분지연) close # 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 72,600 전일대비 4,300 등락률 -5.59% 거래량 1,371,950 전일가 76,900 2020.08.12 11:38 장중(20분지연) close # 에이프로젠제약 에이프로젠제약 003060 | 코스피 증권정보 현재가 1,445 전일대비 50 등락률 -3.34% 거래량 4,161,780 전일가 1,495 2020.08.12 11:38 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.