11일 일본 코로나19 신규 확진 696명…이틀째 1000명 아래

[아시아경제 김민영 기자] 11일 일본 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 이틀 연속 1000명 미만을 기록할 것으로 전망됐다.

일본 NHK방송 집계에 따르면 이날 오후 9시까지 696명의 코로나19 확진자가 추가됐다.

일본의 코로나19 누적 확진자는 지난 2월 집단 감염 사태가 발생한 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자(712명) 포함 5만1156명으로 늘었다.

일본의 일일 확진자는 지난 7일 1605명으로 최고치를 기록한 뒤 8일 1568명, 9일 1444명, 8일 839명으로 감소세를 보이고 있다.

이날 수도 도쿄도에서 추가된 신규 확진자는 188명으로 이틀 연속 200명 미만을 기록했다.

도쿄도의 하루 확진자도 7일 462명, 8일 429명, 9일 331명, 10일 197명으로 감소세다.

이런 확진자 감소 추세는 연휴 효과라는 분석이 나온다. 일본에선 지난 8일부터 '오봉'(한국의 추석) 연휴가 시작돼 이번주까지 이어진다. 연휴 기간 코로나19 검사 건수가 줄어 신규 확진자 수도 줄었을 가능성이 제기된다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr