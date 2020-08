"경찰이 사람 죽였다" 가짜뉴스에 美 시카고 대규모 폭동

명품 매장 등 유리 깨고 물건 가져가

경찰이 100여 명 체포…경찰 13명 부상

오후8시~오전6시 도심진입 통제

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 경찰이 사람을 쏴 죽였다는 잘못된 소문이 퍼지면서 지난 10일(현지시간) 새벽 시카고 최대 번화가인 미시건 애비뉴에서 수백 명이 약탈을 벌이고 총격전까지 벌어졌다.

10일 시카고 언론은 인터넷에 퍼진 가짜 트윗 때문에 미국에서 세 번째로 큰 도시인 시카고에서 대규모 폭동이 벌어졌다고 보도했다.

미시건 애비뉴 거리에서 한 남성은 지문을 감추려는 듯 장갑을 낀 채 물건을 챙겼다. 여성들이 옷더미를 껴안고 걸어가는 모습도 포착됐다.

상점 유리창을 향해 돌진하는 승용차도 있었다.

상점 유리창을 깨고 안으로 진입한 사람들은 도난방지 장치를 부수고 물건을 약탈하기 시작했다.

거리로 쏟아져 나온 수백명의 사람들이 자정부터 동이 틀 때까지 고급 명품 상점은 물론 대형 마트까지 습격했다.

이들은 애플과 베스트바이·테슬라 매장을 비롯해 루이비통·아르마니·오메가시계 등 명품상점을 유리창·문을 부수고 들어가 물건을 챙긴 뒤 달아났다.

일부는 PNC은행 유리창을 부수고 들어가기도 했다.

경찰이 검거에 나서자 사람들은 사제 최루탄과 벽돌을 던지며 저항했다.

총격전까지 벌인 끝에 경찰은 100여 명을 체포했다. 경찰 대변인은 "수많은 경찰관이 폭동 대응 과정에서 부상을 입었다"고 밝혔다.

해당 사건은 "15살 소년이 경찰에 살해당했다"는 트위터에 게시된 가짜뉴스에서 시작됐다.

사실은 20대 범죄 용의자가 경찰에게 총을 쏘며 달아나다 대응 사격에 맞아 다친 것이었다.

트위터에는 2시간 반 만에 사실을 바로잡는 글이 올라왔지만 잘못된 소문에 거리로 뛰쳐나온 시민들은 약탈을 이어갔다.

한인 피해는 없는 것으로 나타났다. 하지만 지난 6월 조지 플로이드 사건으로 이미 약탈을 겪은 상인들은 불안에 떨고 있다.

시카고 경찰은 당분간 오후 8시부터 오전 6시까지 시카고 도심으로의 진입을 통제하기로 했다.

