한전, 말레이시아 1.2GW 가스복합발전 사업 본격화

말레이시아전력공사와 21년간 전력판매계약 체결

29억달러 매출 확보…2021년 1월 착공, 2024년 1월 가동

[아시아경제 문채석 기자] 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 21,000 전일대비 1,550 등락률 +7.97% 거래량 18,807,970 전일가 19,450 2020.08.11 15:30 장마감 close 이 말레이시아 풀라우인다 섬에서 1.2GW 규모의 가스복합 발전 사업을 본격화한다. 내년 1월 착공해 2024년 1월부터 상업운전에 들어간다.

11일 한전은 말레이시아 전력공사(TNB)와 풀라우인다 가스복합 발전사업에 대한 전력판매계약을 체결했다고 밝혔다.

한전은 풀라우인다 가스복합 발전소에서 생산한 전력을 향후 21년간 TNB에 전량 판매한다.

한전은 사업기간 동안 총 29억 달러(약 3조5000억원)의 매출을 안정적으로 확보하게 된다.

말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에서 서남쪽 60km 떨어진 셀랑고르주 풀라우인다 섬에 총 용량 1200MW의 가스복합 발전소를 건설·운영하는 사업이다.

한전은 지난 2017년 9월 말레이시아 TADMAX와 풀라우인다 가스복합개발사업 공동개발협약을 체결했다.

올 1월 현지 정부로부터 사업 승인을 획득했다. 4월엔 사업지분의 25%를 인수하는 계약을 체결했다.

국내 건설사, 중소기업들과 함께 사업을 한다. 포스코건설 컨소시엄이 발전소 설계와 구매, 시공을 한다. 국내 40여개 중소기업들이 기자재를 공급하는 등 900억원의 동반진출 경제효과가 발생할 것으로 예상된다.

이현찬 한전 해외사업개발처장은 "풀라우인다 발전소는 GE의 최신기종인 대용량 가스터빈을 사용해 발전효율이 높다"며 "연료비 부담을 줄여 전기요금을 낮추고, 말레이시아의 안정적인 전력공급에 기여하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "성장 잠재력이 높은 말레이시아에서 이번 사업을 성공적으로 수행하고 신재생 및 신사업 등 후속 사업을 개발해 해외사업을 한 단계 더 도약시킬 계획"이라고 덧붙였다.

한전은 화력·원자력·신재생·송배전·신사업 등 총 25개국에서 46개 프로젝트를 추진하고 있다.

해외사업 매출액(누계) 36조원, 순이익 4조원의 성과를 창출했다.

한전 관계자는 "해외 사업을 할 때 수익성과 환경성 등을 종합적으로 고려해 추진하고 있다"며 "이를 통해 국내 전기요금 인하, 민간기업 동반성장 및 산업경쟁력 강화에 기여하려 한다"고 말했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr