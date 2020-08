권성동, 文 대통령 향해 "자신있으면 4대강 보 파괴하라"

文 대통령 "홍수 피해 원인 규명해야…4대강 보 영향 조사 필요"

[아시아경제 허미담 기자] 문재인 대통령이 '4대강 사업'과 폭우·홍수 피해 연관성 조사를 지시한 것에 대해 권성동 무소속 의원이 10일 "은근히 4대강 사업을 디스했다"고 비판했다.

권 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "4대강 사업 이전에는 매년 4대강 유역에서 홍수가 났지만, 그 후로는 금년의 딱 한 번을 제외하고는 4대강 주변에서 홍수가 나지 않았다"며 이같이 말했다.

그는 "이미 4대강 사업의 효용성이 입증됐는데, 대통령의 폄하 발언을 보면서 진영논리에 갇힌 문 대통령이 안타깝고 답답했다"고 지적했다.

이어 "애매모호하게 홍수의 원인이 4대강 보에 있는 것처럼 호도하지 말고, 가뭄과 홍수 예방에 자신 있으면 지금 즉시 4대강 보를 파괴하라"며 "그리고 그 결과에 책임지라. 이것이 4대강 보를 둘러싼 쓸데없는 논쟁을 종식하는 길"이라고 강조했다.

앞서 문 대통령은 같은 날 청와대에서 주재한 수석·보좌관회의에서 4대강 보에 대한 재조사 및 평가를 지시했다.

문 대통령은 "50일이 넘는 최장기간 장마와 폭우로 발생한 전국적 피해의 원인을 규명하는 데 소홀함이 없어야 한다"며 "댐의 관리와 4대강 보의 영향에 대해서도 전문가들과 함께 깊이 있는 조사와 평가를 당부한다"고 강조했다.

문 대통령의 이 같은 발언에 대해 미래통합당의 일부 의원들은 10년 전 4대강 사업을 확대했더라면, 지금의 물난리 피해를 최소화할 수 있었을 것이라고 주장하고 있다.

배준영 통합당 대변인은 이날 논평을 통해 "4대강 보 해체의 결과로 물그릇을 축소하게 돼 홍수피해를 더욱 키웠다는 지적에 귀를 기울여야 할 것"이라며 "2011년 홍수방지 등을 목표로 추진되었던 '4대강 지류, 지천 정비사업 계획'은 당시 민주당의 반대 등으로 이루어지지 못했다"고 지적했다.

같은 당 정진석 의원도 자신의 페이스북을 통해 "'4대강 사업이 없었으면 이번에 어쩔 뻔했느냐'라는 얘기를 많이 듣는다"며 "문재인 정부는 지금 이 순간까지도 4대강 보를 때려 부수겠다고 기세가 등등하다. 참으로 기가 막히고 억장이 무너진다"고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr