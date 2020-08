[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 딸 지온과의 일상을 공개했다.

윤혜진은 10일 자신의 인스타그램에 "짱친 방학 중"이라는 글과 함께 동영상을 올렸다.

영상에는 딸 엄지온 양과 함께 시간을 보내는 두 모녀의 일상이 담겼다.

한편, 윤혜진은 지난 2013년 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있다.

