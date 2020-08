[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 전소민과 오동민의 열애설이 불거진 가운데 양측 소속사가 부인했다.

10일 전소민 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 "전소민과 오동민의 열애는 사실이 아니다"면서 "두 사람은 친한 사이다"고 밝혔다.

오동민 소속사 미스틱스토리 측도 "열애설은 사실무근"이라며 "두 사람은 친한 사이다"고 밝혔다.

최근 온라인 커뮤니티를 중심으로 이들의 열애설이 제기됐다.

특히 두 사람이 함께 찍은 사진을 자신들의 인스타그램에 각각 올려 의혹을 더욱 부추겼다.

하지만 양 측이 이를 부인해 해프닝으로 일단락됐다.

전소민은 현재 SBS '런닝맨'에 출연중이며, 오동민은 KBS 드라마 '출사표'에서 출연하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr