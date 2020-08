[아시아경제 오주연 기자] 피피아이 피피아이 062970 | 코스닥 증권정보 현재가 9,380 전일대비 240 등락률 -2.49% 거래량 274,783 전일가 9,620 2020.08.10 15:30 장마감 close 는 지난 8일 폭우로 인해 제1공장이 침수돼 해당공장의 생산이 중단됐다고 10일 공시했다. 회사 측은 "1공장에서 생산되어 기 확보된 재고를 2공장에서 후공정 진행 및 납품할 예정이므로, 현 수주의 납기 차질과 매출에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상한다"고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr