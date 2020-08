최대 38% 당질 저감 저당밥솥 “로잇 감탄밥솥” 고객 사은행사 진행

- 국내 저당밥솥 중 가장 높은 38% 당질 저감

- 쌀밥의 고유한 식감은 그대로 유지

- 초도 물량 완판에 따라 할인 및 사은품 증정 행사 실시



코로나19 로 인해 비대면과 집콕 생활이 일상화되면서 외식이나 모임을 자제하고 집에서 삼시세끼를 해먹는 ‘홈쿡(Home+Cook)’이 늘어나는 등 집밥 트렌드가 확산되고 있다. 이에 따라 집에서 할 수 있는 다양한 요리방법에 대한 관심과 함께 “집밥”의 건강 기능성에 대해서도 주목하는 사람들이 늘고 있다. 쌀밥에 포함된 탄수화물(당질)과 칼로리를 효과적으로 낮추는 기능성 저당 밥솥이 슬기로운 집콕생활의 아이템으로 인기를 끌고 있는 이유이다.

보건복지부가 2015년에 발표한 한국인 영양소 섭취 기준에 따르면 탄수화물, 단백질, 지방 섭취 비율이 60 대 15 대 25 였다. 탄수화물 섭취 비중이 상대적으로 높은 상황에서, 탄수화물은 저탄고지(저탄수화물 고지방)식단이 인기를 끌면서 먹어서는 안되는 금지 성분으로 치부되고 있기도 하다. 그러나 탄수화물은 우리 몸에 에너지를 공급하는 필수적인 영양소이므로 반드시 적절한 섭취가 필요하다. 탄수화물의 과다 섭취도 문제이지만 지나친 섭취 제한도 피하는 균형잡힌 식단 운영이 중요하다는 것이다.

주방가전 전문브랜드 로잇(LOIT)이 지난 7월 10일 출시한 감탄밥솥은 식감을 그대로 유지한 맛있는 밥을 칼로리와 탄수화물 걱정없이 편하게 즐길 수 있다. 이 밥솥은 간편한 조리과정을 통해 탄수화물(당질)과 칼로리를 최대 38%까지 저감해주는 저당 저칼로리 밥솥으로, 초도물량이 인기리에 완판됨에 따라 할인 및 사은품 증정 등 고객 사은 행사를 시행하고 있다. 로잇 감탄밥솥은 식약처 공인인증기관이자 국제검사기관인 한국SGS에서 성분분석 결과 탄수화물을 최대 38%까지 저감하여 주는 것을 검증하였다.

로잇 감탄밥솥은 솥의 이중구조를 이용하여 1차 취사 과정에서 당질이 녹은 밥물을 물탱크로 빼내고, 자동으로 2차 취사를 하는 방식을 통해 탄수화물을 크게 저감시키는 원리로 작동하며 저당밥 뿐만 아니라 일반밥도 지을 수 있어 사용성이 확보되었다.

또한 어느 주방에나 어울리는 세련된 디자인과 간편한 사용버튼으로 편리성을 도모하였으며, 고온 세척 기능으로 보다 청결하게 밥솥을 청소할 수 있다. 기호에 따라 백미, 현미, 잡곡 등 쌀의 종류 및 찰진밥, 중간밥 등 식감을 선택할 수 있는 기능과 찜 기능을 제공하여 요리하는 재미를 더했다.

로잇 감탄밥솥은 네이버 스마트스토어, 11번가, 쿠팡 등 인터넷쇼핑몰에서 직접 구입할 수 있다.

