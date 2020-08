오늘 핫이슈&상승 종목 분석_ 폐기물처리, 수소차 외

라씨 매매비서는 매일 아침 이슈와 관련종목을 분석/요약하여 제공하고 있다. 현재 시장에서 주목 받고 있는 종목들을 한 눈에 확인함과 동시에 AI매매신호의 현황을 체크해 바로 투자에 활용할 수 있어 많은 투자자들이 이용하고 있다.

[오늘의 핫이슈 상승 종목] 클릭▶

[오늘의 핫이슈 상승 종목] 무료 확인▶

라씨 매매비서는 로그인 없이 무료로 종목에 대한 AI매매신호와 정보도 한 번에 조회할 수 있는 서비스로, 투자자는 핫이슈 키워드와 관련 종목의 AI매매신호 내역도 상세히 확인할 수 있어 매매 결정에 도움을 받을 수 있다.

현재 라씨 매매비서를 구글플레이스토어에서 앱을 다운받으면 실시간으로 AI가 분석한 속보도 무료로 이용이 가능하다.

→매매신호 실시간 알림받기 ▶▶▶

[라씨 매매비서 오늘의 관심종목]

현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 170,000 전일대비 23,000 등락률 +15.65% 거래량 8,401,986 전일가 147,000 2020.08.10 15:30 장마감 close , 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 300 등락률 +0.52% 거래량 17,246,347 전일가 57,500 2020.08.10 15:30 장마감 close , 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 46,350 전일대비 4,100 등락률 +9.70% 거래량 6,754,719 전일가 42,250 2020.08.10 15:30 장마감 close , SK디스커버리 SK디스커버리 006120 | 코스피 증권정보 현재가 67,200 전일대비 15,500 등락률 +29.98% 거래량 4,333,996 전일가 51,700 2020.08.10 15:30 장마감 close , LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 85,700 전일대비 8,500 등락률 +11.01% 거래량 3,684,879 전일가 77,200 2020.08.10 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.