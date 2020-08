용인 청정환경 속 400세대 대단지 빌라타운 ‘낙원 허스트빌’ 분양

경기도 용인시 처인구 일대에 대규모 빌라타운 ‘낙원 허스트빌’이 분양을 시작했다고 전했다. 총 45개동 400여 세대로 아파트에 준하는 빌라타운으로 2가지 타입으로 공급된다. 도심권 생활이 가능한 ‘도심 접점 위치’라는 장점이 있으며, 선시공 후분양 단지로 즉시입주가 가능한 주택이다.

단지 인근의 불곡산, 대지산과 이어지는 숲세권으로 주거생활이 가능하며, 단지 인근에 레이크사이드CC와 88CC가 있어 편리함과 청정환경을 갖추고 있다. 전 세대에 붙박이장이 기본 옵션으로 설치되어 있고, 세대별 넓은 주차 공간을 확보했으며 동간 거리를 확보해 프라이버시 침해를 줄이는데 중점을 뒀다.

생활 인프라는 죽전역 10분 거리로 신세계백화점, 이마트, 롯데마트등 죽전역 생활권으로 초등학교와 중학교가 단지 인근에 위치하며 고등학교는 죽전 학군에 속해있다. 또한 단국대학교 죽전캠퍼스가 단지 인근에 위치한다. 교통인프라는 단지 인근으로 43번 국도가 있으며, 경부고속도로를 이용해 서울 강남역 까지 30분대로 이동이 가능하다.

편의시설로는 각 동마다 엘리베이터 설치, 각 세대마다 시스템 에어컨과 홈IoT가 가능한 삼성월패드를 기본옵션으로 적용해 보안설비를 보강했고, 단지 주변 곳곳에 CCTV와 가로등을 설치해 아파트에 준하는 방범설비를 갖추었다.

단지 입구에 조성되는 약 2,000m² 규모의 스트리트 상가는 편의점, 세탁소, 미용실 등 다양한 업종이 입점할 예정이다. 단지 주변으로 전원주택 단지와 타운하우스가 건축될 예정이라 추후 복합주거단지로 형성될 전망이다.

‘낙원 허스트빌‘은 단지 및 세대 내부를 직접 확인할 수 있으며 자세한 안내는 홈페이지와 대표번호로 전화상담을 통해서도 전문가 상담을 받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr