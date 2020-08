미국 IMPAC대학 한국의 유아 교육기관과 협약체결

한국의 유치, 초등 전문교육법인인 ㈜라울앤폴은 최근 7월 27일 미국 IMPAC대학과 업무협약을 체결했다고 전했다.

미국 IMPAC COLLEGE는 국 내외 많은 교육 기관들과 협력하고 있고 특히 국내에서는 가천대학교 글로벌캠퍼스 운영 및 국내 30여개 대학과 경상남도 교원공무원 대상 직무연수를 진행하고 있다.

미국 IMPAC 대학의 교수진이 미국교과서와 미국 인증 커리큘럼으로 국내 Kinder 및 Elementary 교육과정을 진행한다.

IMPAC KOREA 전용모대표는 “대다수의 어학원들은 회화에 초점을 맞춰 진행하기 때문에 다양한 주제로 영어를 배우기 어려웠다. 그러나 언어, 수리, 과학, 사회 등 다양한 주제로 미국 정규 학교에서 받는 수업과 동일한 내용으로 제공한다”고 전했다.

㈜라울앤폴은 미국 IMPAC COLLEGE는 상호간 업무 협약을 통해 커리큘럼 공유 및 교환 학습, 그리고 다채널의 스킨쉽 프로그램을 진행하며 재학생들에게 다양한 혜택(운영 프로그램 IEPP Intensive English Proficiency Program, IECP Intensive English Communication Program)과 기회를 부여 할 계획이다.

International Mid Pac College (IMPAC)은 1991년 미국 Hawaii Honolulu에서 1991년 설립되었으며, 강사의 자질과 운영 프로그램 등에 대해 미국 교육당국으로부터 충실한 영어연수 기관으로 평가 받고 있다. 이에 IMPAC은 포스트코로나 시대를 대비하여 국제도시인 송도 내에 국제학교로 성장할 동력을 가진 ㈜라울앤폴에 국제 경쟁력 강화를 위한 효과적인 영어습득과 문화습득 교육 과정을 지원할 예정이다.

㈜라울앤폴은 주요 영어권국가 교육기관과 맺은 학력인정 협약 시스템, 미국 IMPAC COLLEGE와의 입학 연계 프로그램이 갖춰 보다 선진화 된 시스템으로 아이들을 교육할 예정이다. 또 미국과 한국 국제공인 영어평가를 통한 영어인증서 취득도 가능하도록 준비하고 있어 해외진학을 앞둔 학생들에게 유용한 프로그램이라는 설명이다.

이에 IMPAC Kinder 과정을 이수하고 졸업한 후 Kinder IMPAC Certification을 받고, Elementary 과정으로 진학하게 되면 초등부부터 교육도 이어서 받을 수 있다. 이는 미연방 교육국의 ACCET로부터 Accreditation 인증 교육기관인 IMPAC COLLEGE로부터 Official Certification을 받게 된다. 이에 따라 Kinder 과정을 졸업 후 Elementary 과정에 진학하게 되는 아이들은 하나의 교육기관에서 교육을 받게 된다.

㈜IMPAC KOREA Danny Yu 운영이사는 “아동의 발달 시기 중 6-7세가 언어능력을 실행하기에 가장 적합한 시기인 만큼 주제중심의 교육으로 쓰기, 읽기, 말하기, 듣기의 모든 기능을 사용할 수 있도록 교육을 하고 더 나아가 아이비리그 진학을 위한 IMPAC의 추천서와 학력인증 혜택을 부여함으로써 21세기 최적화된 영어 교육 환경을 제공한다”고 밝혔다.

㈜라울앤폴은 IMPAC COLLEGE 교육의 우수성을 알리는 국제학교 인증 센터 및 국내 인증시험 본부를 전국적으로 확대해 나갈 계획이다.

또한 아이비리그 진학을 목표로 준비하는 특별반과 After School 인증반을 개설해서 운영 중이고, 올해 9월부터 초등 인증과정을 진행할 예정이다.

현재 국내 학년 정원 30명만 배정되었으나, 앞으로 학력 인증 인원을 늘려갈 예정이며 이는 국제학교의 특성화, 국내교육과 국제교육의 융합과정의 대안이 될 수 있다는 설명이다.

오는 2020년 8월 19일(수) 오후 3:30분 인천 송도 홀리데이 인 호텔 대연회장에서 IVY League 진학을 위한 IMPAC COLLEGE의 교육협력 및 학력인증 설명회를 개최한다. 사전 선착순 100명만 예약이 가능하며 예약자들에겐 IMPAC 국내 성취도 평가시험 1회 무료 응시권과 선물이 준비가 된다.

설명회에는 임팩 총장 및 임원진이 실시간 화상 시스템으로 직접 참여 연설 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr