드디어 막 올린 '미스터트롯 콘서트'...오는 23일까지 총 15회

[아시아경제 강혜수 기자] 수 차례 연기 끝에 '미스터 트롯' 서울 콘서트가 막을 올렸다.

8일 제작사 쇼플레이는 지난 7일 오후부터 8일 오전까지 ‘미스터트롯’ 서울 콘서트의 현장 사진을 순차적으로 공개했다. 공개된 사진 속 톱7은 재치있는 모습과 함께 각자 열창을 하고 있는 모습이었다. 또한 각자를 상장하는 컬러의 옷으로 객석을 더욱 열광시켰다.

임영웅은 폭발적인 열창으로 '미스터 트롯' 진의 아성을 뽐냈고, 이찬원은 특유의 청국장 보이스로 귀르가즘을 선사했다. 영탁은 특유의 흥을 유발하며 객석을 뜨겁게 달궜고, 정동원은 트럼펫 연주로 끼를 발산했다. 그 외 김희재와 김호중, 장민호도 시선을 끄는 퍼포먼스로 무대를 꽉 채웠다.

이번 콘서트는 코로나 19 확산 방지를 위해 '대규모 공연 방역지침'에 따라 진행된다. 좌석 간 거리두기와 마스크 착용 의무화, 전 관람객 대상 체온 측정 의무화, 실관람자 기준 문진표 작성 및 신분증 필수 지참, QR코드 본인인증을 한 후 입장할 수 있다. 공연 중 함성 및 구호, 단체행동 역시 금지된다.

한편 서울 송파구 방이동 올림픽공원 체조경기장에서 진행되는 '미스터트롯' 서울 콘서트는 오는 23일까지 매주 금, 토, 일 5회씩 총 15회에 걸쳐 진행될 예정이다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr