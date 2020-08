'불후' 아이즈원 "세 번째 출연에 목표는 1승"...문희준 "마지막에 1승?"

[아시아경제 강혜수 기자] 8일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'(이하 '불후의 명곡')에 아이즈원이 출연해 1승을 다짐했다.

이날 '불후의 명곡'은 작사가 김이나 특집으로 진행됐다. 세번째로 '불후의 명곡'에 출연한 아이즈원의 안유진은 지난 6월 말 발매된 세 번째 앨범이 발매 6일 만에 38만 9,334장이 판매되며 걸그룹 앨범 초동 기록을 경신했다고 밝혔다.

정재형이 이번 무대를 위해 어떤 준비를 했냐고 묻자, 안유진이 칼같이 정확한 대답을 내놔 문희준으로부터 "아이돌의 교과서적인 멘트다. 굉장히 잘하고 있다"며 칭찬을 받았다.

아이유의 '잔소리'를 선곡했다는 아이즈원은 "세번째 출연인 만큼 더욱 성장한 모습 보여드리는 게 첫 번째 목표다. 지금까지 한 번도 이긴 적이 없어서 1승으로 하겠다"고 말했다. 이에 문희준이 "마지막에 나와서 1승?"이라고 말하자 아이즈원 멤버들은 좋아하며 웃음을 터트렸다.

