[아시아경제 박소연 기자] 남부지방에 폭우가 내린 8일 광주의 한 오피스텔 지하에서 30대 남성이 숨진 채 발견됐다.

광주 북부경찰서와 광주시소방본부에 따르면 이날 오후 1시 57분께 광주 북구 신안동 한 오피스텔 지하에서 A(31)씨가 숨진 채 발견됐다.

A씨는 오피스텔 입주민으로, 침수된 건물 배수 작업 도중 발견된 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨가 침수 상황을 확인하다가 휩쓸렸을 가능성 등을 염두에 두고 정확한 사망 원인과 사고 경위를 조사하고 있다.

