양팡, 뒷광고＋조작방송 사과…"변명의 여지 없어, 광고·영상 수익 기부"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 인기 유튜버 양팡이 '뒷광고 논란'(광고라는 사실을 표기하지 않거나 이를 속이는 행위)과 '조작방송 의혹'을 모두 인정하고, 사과했다.

양팡은 8일 자신의 유튜브 채널에 '죄송합니다'라는 제목의 영상을 게재했다. 그는 "진심으로 죄송하다. 저를 사랑해주시고 시청해주신 모든 분들께 깊은 사죄의 말씀을 드린다"고 밝혔다.

먼저 논란이 된 치킨 브랜드 뒷광고 영상에 대해 BJ 양팡은 "광고 콘텐츠임에도 불구하고 '광고가 아니냐'는 시청자들의 물음에 '제 돈으로 사 먹은 것'이라며 그런 질문을 한 시청자분을 질타까지 하는 큰 잘못을 했다. 절 믿어주신 시청자들과의 약속을 어기는 일이었다. 정말 죄송하다"고 사과했다.

또, 양팡은 지난 3월 스포츠 브랜드 매장에 방문했다가 자신을 알아본 직원이 홍보 차원에서 협찬을 진행한다고 해 약 400만원 어치의 제품을 공짜로 받는 영상을 올린 바 있다.

해당 영상에 대해 양팡은 "라이브 방송 중 해당 광고가 마치 즉흥적으로 이뤄진 협찬인 것처럼 연출해 큰 혼란을 드렸다"며 "예전에도 의류 브랜드로부터 즉석 협찬, 광고 제안을 받아본 적이 있어서 그때의 경험을 바탕으로 협찬 광고 콘티를 제작했다. 협의된 광고 콘티에만 급급한 나머지 광고임을 말씀드리지 않고 시청자분들을 속였다"고 사실을 인정했다. 이어 "재밌는 장면을 연출하고자 욕심을 부려 생긴 저의 잘못"이라고 거듭 사과했다.

양팡은 "많은 분들이 저를 너무나 아끼고 사랑해주셨던 만큼 저에 대한 배신감이 크신 것도 알고 있다"면서 "저는 조금의 변명도 할 수 없으며 약속을 어기고 상처를 드린 저의 잘못이다"라고 거듭 사과했다.

결국 그는 아직 광고비를 입금받지 않아 계약 해지가 가능한 BBQ 측에 계약 해지를 요청했다고 설명했다. 또, 광고비 수익과 나머지 2건의 광고 비용 및 영상 수익을 기부하겠다고 밝혔다.

