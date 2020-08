▶선금선씨 별세, 문병은·문병섭·문정원(개명전 문귀순)·문문규씨 모친상, 김진태씨 장모상, 이갑순·박순덕·서경미씨 시모상, 문지훈(아주경제 증권부 기자)씨 조모상 = 8일 오전 5시, 국립중앙의료원 장례식장 305호실, 발인 10일 오전 5시, 장지 경기도 파주시 광탄면 용미리 서울시립공원묘지. 02-2262-4822

박소연 기자 muse@asiae.co.kr