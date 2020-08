파우치 "백신 효능 50% 그칠수도 있다"

[아시아경제 박소연 기자] 앤서니 파우치 미국 국립알레르기·전염병연구소 소장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신이 개발된다고 해도 효능이 50%에 그칠 수도 있다고 언급했다.

7일(현지시간) 파우치 소장은 미국 브라운대 온라인 세미나를 통해 "아직 코로나19 백신의 효능이 어느 정도일지 알 수 없다"면서 "50%가 될지 60%가 될지 알 수 없다"고 말했다고 주요 외신 등이 보도했다.

그는 "75% 이상이 됐으면 좋겠지만 98%에 이를 가능성은 크지 않다"면서 "이는 공공보건 대응책을 포기하면 안 된다는 뜻이기도 하다"고 말했다.

그는 특히 백신 개발 선두권에 있는 모더나의 백신 연구가 올해 11월 또는 12월 최종 데이터를 내놓을 수 있을 것이라고 전망했다.

도널드 트럼프 미 대통령은 오는 11월 대선에서 재선을 노리고 있다. 그전에 코로나 백신 개발이 마무리될지가 선거판 화두로 떠오른 상황이다.

한편 미 존스홉킨스대는 이날 미국의 코로나19 확진자를 494만1755명으로, 사망자를 16만1347명으로 각각 집계했다.

