[속보]이재명, 악의적 편파 보도 "끝까지 간다"…채널A '반론보도 요구·제소'

속보[아시아경제 허미담 기자] 이재명 경기도지사가 채널 A에 대해 악의적 보도를 했다며 '반론보도' 요구와 함께 언론중재위원회와 방송통신위원회 제소를 통해 도정을 훼손한 악의적 정치적 왜곡 보도에 대해 엄중한 책임을 묻겠다고 경기 도민들에게 약속했다.

이 지사는 8일 페이스북을 통해 "채널A가 어제(7일) '도지사 오시니 주차장 비워라'…반발한 입주민들'이라는 제목으로 하남 지하철 개통식 관련 보도를 하면서 팩트(사실) 확인은 물론 보도 대상인 경기도청에 제대로 확인도 하지 않은 채 자극적 제목으로 보도했다"고 비판했다.

그는 그러면서 "경기도정의 신뢰를 훼손한 채널A의 보도행태는 주권자의 판단을 흐리는 행위로 그 정치적 의도를 의심하지 않을 수 없다"며 "모든 법적 조치를 강구하겠다"고 밝혔다.

앞서 채널A는 7일 이재명 지사가 이날 하남 지하철 개통식 참석을 위해 인근 건물 주차장을 비우도록 해 입주민들이 반발했다고 보도했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr