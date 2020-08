신임 진정무 부산경찰청장 첫 업무는 폭우현장에서

7일 오후 5시 취임식, 8일 오전 폭우현장 점검

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신임 진정무 부산경찰청장의 취임 후 첫 공식업무는 폭우 현장 점검이었다. 진 신임 청장은 전날인 7일 오후 5시 취임식을 갖고 부산경찰 총수로서 임무를 시작했다.

진 청장은 이날 아침부터 호우경보 발령으로 침수된 동래구 세병교와 동구 55보급창 도로를 찾아 교통통제로 비상근무 중인 경찰들을 찾아가 격려하며 현장점검을 했다.

24시간 마스크 착용 의무 조치가 내려진 해운대해수욕장도 찾아 현장을 둘러봤다. 해수욕장 집합제한 행정명령이 이달 말까지 연장돼 단속과 민원이 자주 발생하는 현장을 우선적으로 찾은 것이다.

진 청장은 “전날부터 부산지역에 많은 비가 내려 피해가 발생하고 있는데, 예측불허의 재해나 재난상황에 대해 방심은 금물이며 우리 경찰을 믿고 있는 시민들을 위해 최선을 다해줄 것”을 현장에서 만난 직원들에게 당부했다.

진 청장은 “최근 많은 피서객이 부산지역 해수욕장을 방문하고 있어 주시해야 한다”며 “코로나19 예방을 위해 24시간 마스크 착용과 야간시간대 2인 이상 취식금지 등 현재 발령 중인 행정명령도 잘 챙겨봐야 한다”고 했다.

진 청장은 이날 해운대와 광안리 해수욕장 내 코로나19 예방 활동을 점검한 뒤 피서지 범죄 예방에도 힘을 쏟아 부산을 찾는 피서객들이 쾌적하고 안전한 피서를 즐길 수 있도록 당부했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr