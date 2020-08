침착맨 이말년, 샌드박스 향해 "매니저한테 잘못 전가…계약 끝내달라"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 유튜버 침착맨(웹툰작가 이말년)이 자신의 소속사인 샌드박스네트워크(이하 샌드박스)의 콘텐츠 제작 방식을 두고 쌓아왔던 분노를 표출했다.

웹툰작가 겸 방송인 침착맨(이말년)은 7일 트위치TV를 통해 생방송을 진행했다. 해당 방송을 통해 침착맨은 자신의 소속사 샌드박스의 콘텐츠 제작 미숙에 대해 강도높게 비판했다.

앞서 침착맨은 주호민과 인기 콘텐츠 '침펄토론2'를 진행한 바 있다. 그러나 샌드박스의 기획력 미흡, 음향 사고, 영상 홀드백 등 등 문제가 발생했다.

침착맨은 '침펄토론2' 제작 과정에서 샌드박스의 준비가 미흡했던 점을 두고 "실망했지만 방송에 들어갔다. 그런데 방송하면서 음향(사고)이 터지고 분위기가 가라앉았다"고 언급했다.

이어 "분위기가 안 좋아도 본인들이 더 힘들 테니까 아무 소리도 하지 않았다"며 "그런데 집에 돌아와서 보니 아니나 다를까 팬카페에 관련해 욕이 많이 올라와 있었다"고 전했다.

또한, 침착맨은 "'침펄토론2'를 진행하는데 샌드박스는 뭘 했나. 재미 요소를 넣든 기획을 도와야 하는데, 시즌1 때 제가 대충 만든 편집 구성을 그대로 썼더라. 어떤 시도가 없다는 데서 실망했지만 좋게 생각하려고 했다"고 전했다.

그러면서도 그는 "방송에서도 대략적인 예시 대본만 있을 뿐 제가 진행하고 프롬프터조차 없었다"면서 "이걸 어떻게 다 외우냐고 물어봤더니 케이블용으로 제작할 때 추가 촬영을 매끄럽게 하면 된다더라"고 당시 상황을 전했다.

이어 "그럼 라이브는 어떻게 되냐. 실험체냐. 그래서 촬영 전에 읽기 쉽게 내가 툭툭 잘라서 워드 작업을 하고 앉아 있었다"고 당시 상황을 설명했다.

이어 예상보다 길어진 '침펄토론2' 영상 홀드백 문제에 대해서도 언급했다. 그는 "아내가 샌드박스의 해명글을 보여줬는데, 매니저를 통해 전달하는 과정에서 내용이 왜곡됐다더라. 영상 홀드백을 7일로 잡아놓았는데, 매니저가 의사소통 과정에서 이를 잘못 전달했다는 것이다. 난 PD님과 직접 이야기했는데 무슨 소리냐"고 분노했다.

또한 그는 "제가 오늘 여행을 왔는데 샌드박스에서 사과를 하고 싶다고 하더라. 시작하는 말이 '휴가 중에 죄송하지만'이다. 샌드박스와 일하고 나서 얼마 만의 가족 여행인데, 휴가인 거 알면서 왜 그러나. 처음에는 카톡이 왔는데 카페에 올릴 사과문이 괜찮은지 봐달라고 하더라. 내가 교정하는 사람이냐. 죄송한 건 맞냐"고 분노했다.

침착맨은 '계약 해지'에 대해서도 언급했다. 그는 "샌드박스에 대해 좋게 생각했고 고마운 것도 많았다. 엄밀히 말하면 기브 앤 테이크인데, 진짜 죄송하면 대가 없이 계약을 끝내달라"면서도 "곤란하다고 하면 올 12월까지 계약이니 그때까진 있겠다"고 전했다.

한편, 샌드박스는 2014년 크리에이터 도티(나희선)와 이필성 대표가 설립한 MCN 기업이다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr