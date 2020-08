▲송재화씨 별세, 송일호(광주대학교 홍보실)씨 부친상 = 8일, 충북 보은군 보은읍 보은농협장례식장 3분향소, 발인 10일. 043-543-3360

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr