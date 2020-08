"방탄소년단, 한·미 관계발전 기여"…美 '2020 밴 플리트 상' 영예

[아시아경제 박희은 인턴기자] 그룹 방탄소년단이 '2020 밴 플리트 상'(2020 Van Fleet Award)을 수상한다.

7일(이하 미국시간) 한·미 양국 간 이해 및 협력 증진을 위한 비영리 단체 코리아 소사이어티는 공식 웹사이트를 통해 방탄소년단을 포함한 올해의 밴 플리트 상 수상자를 발표했다. 이에 따르면 올해는 한국전쟁에 참전했던 미국의 모든 참전 용사들과 대한상공회의소(KCCI)가 방탄소년단과 함께 밴 플리트 상을 받는다.

밴 플리트 상은 한국전쟁 당시 미국 제8군 사령관으로 참전했던 제임스 밴 플리트(James A. Van Fleet) 장군을 기려 코리아 소사이어티가 1992년 제정한 상으로 △한·미 양국 간 이해와 협력 △우호 증진에 공헌한 개인이나 단체에 주어지는 상이다.

방탄소년단은 음악과 메시지를 통해 전 세계적인 열풍을 불러왔으며, 특히 한·미 양국 관계 발전에 기여한 점을 인정받아 밴 플리트 상 수상자로 선정됐다.

코리아 소사이어티는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 인한 '언택트(Untact)' 시대에 발맞춰 오는 10월7일 온라인으로 '2020 밴 플리트 상' 시상식을 개최할 방침이다. 이에 따라 방탄소년단은 영상을 통해 수상 소감을 전달하게 된다.

한편, 역대 밴 플리트 상 주요 수상자로는 △지미 카터 전 미국 대통령(2000년) △헨리 키신저 전 미국 국무장관(2009년) △조지 W. 부시 전 미국 대통령(2017년) △김대중 전 대통령(2007년) △반기문 전 UN 사무총장(2004년) △이건희 삼성전자 회장(2006년) △정몽구 현대·기아자동차그룹 회장(2009년) 등이 있다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr