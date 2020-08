[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 4명의 사망자가 발생한 전남 곡성군 산사태 현장에서 1명이 추가 발견됐다.

8일 전남소방본부에 따르면 이날 오후 1시 43분께 붕괴된 주택에서 한 남성이 발견됐지만 사망했다.

현장에서 발견된 5명 모두 사망했다.

전날 오후 8시 29분께 곡성군 오산면 한 야산이 무너져 내려 주택을 덮쳤다. 이 사고로 주택 3채가 매몰됐으며 2채가 파손됐다.

신고를 받고 출동한 소방대원들에 의해 4명이 구조됐지만 사망했으며 이날 1명이 추가돼 총 5명이 사망한 것으로 전해졌다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr