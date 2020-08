[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 호우경보가 내려진 경남 거창에서 산사태가 발생해 80대가 심정지 상태로 발견됐다.

집중호우가 내린 8일 오전 10시 50분께 경남 거창군 주상면 한 야산에서 토사가 무너졌다.

도로 쪽으로 토사가 흘러내리며 인근에 있던 백 모 씨(83)가 경운기와 함께 매몰됐다.

주민 신고로 출동한 119 구조대가 심정지 상태인 A 씨를 구조해 인근 병원으로 이송했다.

경찰과 소방당국은 경운기를 타고 가던 A 씨가 집중호우로 무너진 토사에 휩쓸린 것으로 보고 사고 경위를 조사 중이다.

또 펌프차 등 장비 5대와 인력 11명을 투입해 사고 현장을 수습 중이다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr