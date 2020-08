[아시아경제 문제원 기자] 대전통영고속도로 통영 방향 덕유산TG 인근에서 산사태가 발생해 차량 통행이 부분 통제되고 있다.

8일 전북지방경찰청에 따르면 이날 오전 10시45분께 이 지점 도로로 비탈면의 나무가 쓰러지며 토사가 쏟아져내렸다.

산사태로 인한 인명피해나 차량 파손은 없었다. 한국도로공사와 경찰은 장비를 동원해 나무와 토사를 치우고 있다.

당초 나무와 토사가 도로를 모두 막았지만, 차량은 현재 1차로로 통행 중이다.

갑작스런 사고로 현재 이 지점 뒤로 약 2㎞ 구간이 차량으로 밀려 있다.

경찰은 도로 혼잡을 막기 위해 차량을 무주TG에서 국도로 우회시키고 있다.

경찰 관계자는 "산사태로 별다른 피해는 없었다"며 "도로가 정상화하려면 1시간정도 시간이 걸릴 것 같다"고 말했다.

