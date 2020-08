"우리 언니는 수포자였다"…연일 '교육개혁' 외치는 윤희숙

[아시아경제 이지은 기자] 임대차 3법을 임차인 입장에서 바라본 국회 연설로 큰 반향을 얻은 윤희숙 미래통합당 의원이 연일 교육 혁신 필요성에 대해 목소리를 높이고 있다. 사교육과 대학 교육에 이어 이번에는 '수포자(수학 포기자)' 였던 친언니의 사례를 들어 정보기술(IT)을 활용한 맞춤형 교육 필요성을 강조했다.

윤 의원은 8일 페이스북에서 "최근 10여년 동안 엄청난 속도로 세계의 교육이 변하고 있다"며 이같이 말했다.

윤 의원은 5살 터울의 '수포자' 언니 이야기를 언급하며 "언니 같은 수포자는 원래 수학이 팔자에 없는 사람이라 어쩔 수 없는 걸까. 그렇지 않다"며 "많은 아이들을 가르쳐야 하는 교사의 입장에서는 못 따라오는 아이들에게 두번 세번 설명해주기 어려우니 포기할 수밖에 없었지만 그런 패러다임 자체가 이제 급변하고 있다"고 강조했다.

그는 "첫째, 모든 교육내용이 온라인에 떠 있다면, 2학년 때 이해하지 못했던 것을 4학년 학생이 스스럼이나 창피함 없이 아무 때나 찾아볼 수 있다"며 "둘째, AI(인공지능)가 연습문제를 학생 수준에 맞게 낸다면 모든 아이들이 자기 속도에 맞춰 개념을 익힐 수 있다"고 설명했다.

AI와 온라인을 활용한 맞춤형 교육이 가능하다는 것. 윤 의원은 "잘하는 아이들은 인수분해를 30분만에 끝내고 다음으로 넘어가고 그렇지 못한 아이들은 자기 방에서 10시간동안 씨름해서라도 이해하고 넘어가는 식"이라며 "제가 가르치던 학교에서도 기초통계학의 낙오율이 항상 높았는데, 이 맞춤형 온라인 교육프로그램과 교수의 강의를 병행해보니 낙오율이 0이 됐다"고 말했다.

하지만 한국은 아직 기존 패러다임에 머물러 있다는 지적이다. 그는 "눈부신 기술의 발전 때문에 다양한 교육의 가치를 함께 추구하는 것이 가능해진 것"이라며 "그런데 우리나라는 IT강국이라는 평판이 무색하게도 교육 혁신에서는 지진아다. 아직도 우리 언니가 수학을 포기하던 시대의 패러다임에 머물러 있는 것"이라고 비판했다.

규제와 교사의 저항을 주된 이유로 들었다. 윤 의원은 "온라인 교육 활용에 대한 규제가 매우 강한데다 교사들의 저항이 커서 새로운 시도가 교실로 뚫고 들어오기 너무 어렵기 때문"이라며 "OECD(경제협력개발기구) 국가 중 우리 디지털 교육 활용도는 하위권"이라고 말했다.

윤 의원은 우리 교육의 숙제는 신기술을 적극 활용해 전체 아이들의 학력을 신장하고 낙오자가 없도록 하겠다는 강력한 방향성과 그를 뒷받침하는 교사들의 동기부여와 교수법, 교육 콘텐츠 지원 등이라고 강조했다. 그는 "아마도 젊은 교사들은 달라진 교사 역할을 더 좋아할 수 있겠지만, 새로운 것을 익히고 자신을 바꾸는 것을 두려워하는 저항 역시 거셀 것"이라며 "이것을 어떻게 뚫고 나갈 것인지가 다음 세대 개인의 운명과 나라의 운명을 결정하게 될 것"이라고 말했다.

정부의 '디지털 뉴딜' 방향성이 이에 맞지 않다고 비판하기도 했다. 그는 "정작 지금의 결정적인 장애는 바로 정부"라며 "이번에 발표된 디지털 뉴딜은 초중교에 와이파이를 깔고 태블릿을 보급하는 것을 주 내용으로 하고 있습니다. 이 안목과 식견을 어찌하면 좋을까"라고 한탄했다.

국회에서 부동산 문제를 지적하며 화제가 된 윤 의원은 사흘 연속 페이스북을 통해 교육 문제에 목소리를 내고 있다. 6일에는 "지금 우리 교육의 기치는 한마디로 '알아서 학원 가서 더 배우든가 말든가, 있는 집 아이들만 부모 재력으로 더 좋은 사교육 받아 용이 되든가 말든가'"라며 사교육 문제를 지적하고, 7일에도 "사교육비가 폭증하는 것은 수도권정비계획법 때문에 대학 총정원이 꽁꽁 묶여 있기 때문"이라고 비판했다.

