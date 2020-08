속보[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남 구례군 구례읍 효사랑병원이 침수돼 소방당국이 구조작업을 벌이고 있다.

전남소방은 효사랑병원에 현재 4명이 고립된 것으로 파악하고 있다.

