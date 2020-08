장마철 슬기로운 '집쿡' 생활…"고객 맞춤형 기술"

가전·매트리스 라이프케어 신제품



[아시아경제 김대섭 기자] 장마철 집중호우로 피해가 잇따르고 있다. 안전을 위해 외출보다 집 안에 머물면서 생활하는 시간이 늘어나고 있다. 장마철에 집 안에서 즐겁고 편리하게 사용할 수 있는 '집쿡' 제품들을 살펴본다.

8일 업계에 따르면 코웨이는 최근 여름철 쾌적하게 사용할 수 있는 '탑퍼교체 매트리스 하이브리드4' 제품을 출시했다. 이 신제품은 신체가 직접 닿는 매트리스 상단의 탑퍼에 통기성과 흡습성이 뛰어난 양모 패딩을 적용한 것이 특징이다.

고탄력 점탄성 메모리폼을 사용해 체형에 맞게 신체를 감싸 포근함을 전달한다. 압력을 가했을 때 천천히 복원되는 특성을 지녀 체압을 골고루 분산시키고 수면 중 뒤척임을 방지해준다.

또 이 제품은 '7존 구조'의 독립스프링을 탑재했다. 인체 굴곡에 따라 7개 영역으로 스프링 경도를 다르게 배열해 신체 하중을 효과적으로 분산시키고 전신을 섬세하게 지지해준다. 허리는 탄탄하게, 어깨와 엉덩이는 부드럽게 받쳐줘 신체 부위별로 최적화된 안락함을 형성하고 올바른 수면 자세를 유지할 수 있다는 게 회사의 설명이다.

임성근 코웨이 슬립케어팀 팀장은 "이번 신제품은 스프링 매트리스의 탄탄함과 메모리폼의 푹신함을 동시에 누릴 수 있는 프리미엄 매트리스"라며 "앞으로도 수면 습관과 취향에 따라 몸에 꼭 맞는 편안함을 선사할 수 있도록 고객 중심의 맞춤형 제품 및 서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.

SK매직은 지난달 '멀티 플렉스 광파오븐' 신제품을 출시했다. 다기능 멀티 복합 제품으로 전자레인지, 오븐, 에어프라이어 기능에 레인지 그릴을 추가했다.

특히 광파 그릴은 원적외선과 광파 그릴 히터가 함께 만들어 낸 강력한 열풍이 오븐 내 열기를 순환시켜 음식의 겉과 속을 고르고 빠르게 익힌다. 음식 고유의 맛을 살리고 풍미는 한층 더 높인다.

사용자의 주방 공간 활용도를 높이기 위해 가정용 전자레인지 수준으로 크기를 대폭 줄였다. 다양한 요리를 즐기려는 신혼부부, 1-2인 가구 또는 미니멀 라이프를 추구하는 고객들에게 안성맞춤이라는 게 회사의 설명이다.

SK매직 관계자는 "34년 주방가전 노하우를 바탕으로 혁신적인 제품과 서비스를 선보여 국내 전기오븐 시장 1위 자리를 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다.

파인디지털이 선보인 물걸레 로봇청소기 '에코백스 디봇 오즈모 T8' 제품도 눈길을 끌고 있다. 이 제품은 진공 청소와 물걸레 청소를 한 번에 할 수 있으며 살균 효과 기술이 적용됐다.

특히 자율주행 자동차, 드론에 활용되는 센서를 채용해 구현한 '트루맵핑' 기술이 지원된다. 로봇청소기에 일반적으로 사용되는 레이저거리측정센서보다 약 4배 빠르게 장애물을 인식한다는 게 회사의 설명이다.

파인디지털 관계자는 "이 신제품에는 레이저 빔 프로젝션으로 물체 스캔 후 3D 이미지를 구현하는 '트루디텍트 3D' 기술도 적용됐다'며 "해당 기술은 스마트폰 얼굴 인식 기능에도 사용되는 기술로 장난감이나 전선, 반려동물의 배설물 등 100종 이상의 소형 물체를 명확하게 식별한다"고 강조했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr