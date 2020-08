[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이낙연·이개호·서삼석·오영훈 국회의원이 전남지역 수해 현장을 직접 챙겼다.

8일 전남소방본부에 따르면 이날 오전 이낙연·이개호·서삼석·오영훈 의원이 119종합상황실을 방문해 근무자들을 격려하고 지역 비 피해 상황을 점검했다.

이 의원 등은 이날 더불어민주당 광주광역시·전남도당 상무위원회와 당대표·최고위원 합동 연설회에 참여할 예정이었지만 집중호우로 인해 취소되자 전 근무지인 전남도청을 찾았다.

앞서 곡성 산사태 현장을 직접 방문하려고 했지만 폭우로 인해 길이 막혔다는 소식을 듣고 전남도청과 119상황실을 방문한 것으로 알려졌다.

