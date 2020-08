코로나19 확진자 다시 40명대로…교회감염 확산

[아시아경제 문제원 기자] 8일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자 수가 다시 40명대로 올라섰다. 경기도 교회의 집단감염 등으로 코로나19가 다시 확산한 영향이다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 43명 늘어 누적 1만4562명이라고 밝혔다. 지난 6일(43명) 이후 이틀만에 다시 40명대 확진자수를 기록했다.

일일 신규 확진자는 이달 들어 31명→30명→23명→34명→33명→43명→20명→43명 등으로 20∼40명대를 오르내리고 있다.

이날 신규 확진자는 지역발생이 30명, 해외유입이 13명이다. 지역발생 30명은 지난달 23일(39명) 이후 16일 만에 첫 30명대인 동시에 가장 많은 수치다.

지역 신규 확진자 30명은 서울 16명, 경기 12명, 인천 2명 등 모두 수도권에서 나왔다.

감염 사례를 살펴보면 경기에서는 전날 정오 기준으로 '기쁨153교회'와 '반석교회'에서 각각 7명씩 추가로 확진됐다. 이곳의 누적 확진자는 각각 15명, 8명으로 늘었다.

서울에서는 '강남 커피점ㆍ양재동 식당' 사례에서 1명이 추가 감염됐다.

해외유입 확진자는 지난 6월 26일 이후 44일째 두 자릿수로 집계됐다. 이날 해외유입 신규 확진자 13명 중 5명은 공항이나 항만 검역에서 발견됐다.

나머지 8명은 서울(1명), 경기(6명), 대구(1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리 중 양성 판정을 받았다.

확진자의 국적을 살펴보면 내국인 5명, 외국인 8명이다.

미국 4명, 필리핀 3명이 절반 이상을 차지했고, 방글라데시ㆍ카자흐스탄ㆍ인도ㆍ러시아ㆍ오스트리아ㆍ알제리 각 1명씩 나왔다.

지역발생과 해외유입(검역제외)을 합치면 경기 18명, 서울 17명, 인천 2명 등 수도권이 37명이다. 대구는 1명이다.

사망자는 1명 늘어 누적 304명이 됐다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr