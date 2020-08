낙동강 삼랑진교 산청 경호교, 합천 황강교 홍수 특보

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 낙동강 삼랑진교와 경남 산청 경호교, 합천 황강교 등에 홍수 특보가 발령돼 인근 주민과 이용객의 주의가 요구된다.

낙동강홍수통제소는 8일 오전 8시 40분을 기해 경남 밀양시 낙동강 삼랑진교에 홍수 주의보를 발령했다.

현재 5m에 이르는 이곳 수위는 중부 지역에 내린 비의 유입으로 꾸준히 상승하고 있다.

전날 오후 경남 산청군 경호교에 내려졌던 홍수 주의보도 이날 오전 6시 40분을 기해 홍수 경보로 대치됐다.

오전 10시 현재 경호교 수위는 9.05m에 달해 하천 주변 이용객의 대피가 필요하다.

경남 합천 황강교에도 이날 오전 3시 30분부터 홍수 주의보가 내려졌다.

많은 빗물이 유입된 합천댐에서 초당 800t의 물이 방류되고 있는데 방류량은 조만간 초당 2천700t까지 늘어날 예정이다.

홍수통제소는 빗물 유입량이 너무 많아 댐 하류 지역 주민의 각별한 주의가 필요하다고 당부했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr