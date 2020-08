경북 성주·김천·구미 산사태 주의보 … '호우경보' 대구서도 곳곳 피해

김천·구미·칠곡 등 13개 시·군 피해신고 60여건

대구 가창교∼법왕사, 두산교∼상동교 통행금지

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 8일 대구·경북에 내린 집중 호우로 도로 침수 등 피해가 잇따르고 있다.

경북도와 경북소방본부 등에 따르면 전날부터 이날 오전 10시까지 김천·구미·칠곡 등 13개 시·군에서는 주택·도로 침수, 나무 쓰러짐 등 피해신고가 60여건이 접수됐다.

영주와 성주, 김천에서는 계속된 비에 낡은 주택 일부가 무너졌다. 영주시 안정면 단촌리에 가옥이 반파되면서 70대 거주자가 노인회관으로 대피했고, 영주 봉암리와 성주군 수륜면 신정리 등 3가구는 집 근처 토사 유실로 주민들이 긴급 대피했다. 다행히 인명피해는 나오지 않았다.

지난 2일부터 최근까지 경북에서는 도로 경사지 토사 유출, 하천 제방 유실 등 공공시설 피해도 7건 발생했다. 현재 성주와 김천, 구미 3개 시·군에는 산사태 주의보가 내려진 상태다.

대구에서도 전날부터 배수 불량, 도로·주택·공장 지하 침수 등 피해가 이어지고 있다. 현재 가창교∼법왕사 2.3㎞, 두산교∼상동교 0.8㎞ 구간은 차량 통행이 금지되고 있다.

대구기상청에 따르면 7일 0시부터 8일 오전 6시까지 지역별 강수량은 대구 147.5㎜, 김천 168.5㎜, 영천 133.5㎜, 포항 97.4㎜ 등이다. 비는 오는 9일 밤까지 50∼150㎜, 많은 곳은 250㎜가량 더 내리겠다.

현재 대구와 포항에는 호우경보가, 문경·청도·경주·상주·김천·칠곡·성주·고령·군위·경산·영천·구미 12개 시·군에는 호우주의보가 발효 중이다. 예천·영주·봉화·경북북동산지는 8일 낮 호우예비특보가 내려져 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr