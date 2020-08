곡성 산사태 사망자 4명으로 늘어…추가 매몰자 1명 수색 중

이날 오전 구조된 70대 병원으로 옮겼으나 사망

[아시아경제 문제원 기자] 전남 곡성 산사태 현장에서 70대 여성 1명이 추가로 구조됐지만 끝내 숨졌다.

8일 전남 곡성군과 전남소방본부 등에 따르면 이날 오전 8시15분께 방재당국은 흙더미에서 이모(73ㆍ여)씨를 구조해 병원으로 옮겼으나 사망했다.

앞서 지난 7일 오후 8시29분께 곡성군 오산면 마을 뒷산에서 토사가 무너져 내려 주택 5채가 매몰됐다.

한데 모여 있는 3채는 토사에 완전히 뒤덮였다. 방재당국은 이곳에서 김모(71ㆍ여)씨와 윤모(53ㆍ남)씨, 이모(60ㆍ여)씨를 구조했지만 사망했다.

따로 떨어져 있는 주택 2채에도 토사가 밀려들어 구조 작업을 벌였다. 방재당국은 전날 오후 11시40분까지 구조 작업을 하다가 폭우와 추가 산사태 위험 때문에 작업을 중단했다. 이후 이날 새벽 해가 뜨자마자 구조를 재개했다.

이날 구조된 이씨는 따로 떨어진 주택에서 발견됐다. 방재당국은 이씨의 집에 한 명이 더 거주하고 있던 것으로 파악하고 추가 구조 작업을 하고 있다.

방재당국은 포크레인 3대 등 중장비와 인력 50여명을 동원해 토사를 파내며 수색하고 있다.

곡성에는 최근 폭우가 쏟아진 데다가 장마철 반복된 비로 지반이 약화한 상태다. 방재당국은 인근에 거주하는 주민 30여명은 오산초등학교로 대피시켰다.

