담양군청은 8일 "집중호우로 인해 평림댐 송수관로 파손으로 담양군 단수 조치를 실시하니 물을 아껴서 사용하시길 바란다"고 긴급 재난 문자를 발송했다.

앞서 광주광역시청은 "7시 현재 월곡천교(월곡동) 침수로 광주역 출발·도착 열차 운행이 모두 중지되고 있으니 광주송정역을 이용하시길 바란다"고 긴급 재난 문자를 보냈다.

